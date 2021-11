Schlosstheater Moers: Warum ein Bär auf Identitätssuche geht

Moers. Die Kinderstücke des Schlosstheaters in Moers sind beliebt. Am Samstag heißt es für „Der Bär, der nicht da war“: Premiere, die Zweite.

Nur zweimal konnte das Schlosstheater Moers im vergangenen Jahr das Kinderstück „Der Bär, der nicht da war“ spielen, dann kam der Corona-Lockdown. Jetzt kehrt das Stück zurück auf die Bühne – mit einem neuen Schauspieler, mit einer neuen Idee, aber immer noch ist Pandemie.

Am kommenden Samstag, 21. November ist im katholischen Jugendheim St. Barbara im Moerser Stadtteil Meerbeck also gewissermaßen Premiere, die Zweite. In dem Stück, geschrieben nach einem Kinderbuch des israelischen Autors und Regisseurs Oren Lavie, geht ein Bär auf eine Reise durch einen Wald.

Regisseur Andreas Mihan war schon für die Bären-Produktion im vergangenen Jahr verantwortlich. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Bei allen zauberhaften Begegnungen, die der Bär hat, lernt er viel – über die Tiere im Wald, die Natur und natürlich auch über sich selbst. An einer Stelle wird der Bär gefragt: „Über was denkst du nach?“ Der Bär: „Über alles.“

Die Sache mit dem dreifachen Bär

Die Suche nach Identität, der alles andere als leichte Prozess der Selbstfindung beschäftigen das Ensemble des Schlosstheaters. „Wir mögen die Inszenierung“, sagt Schlosstheater-Dramaturgin Viola Köster. Deshalb kommt das Kinderstück erneut ins Programm. Mit dabei sind wieder Schauspielerin Emily Klinge und Schauspieler Matthias Heße.

Neu in der Inszenierung und neu am Schlosstheater ist Schauspieler Georg Grohmann. Er spielt in der Inszenierung für Elisa Reining, die das Ensemble inzwischen verlassen hat. Regisseur Andreas Mihan verteilt, anders als in der Inszenierung vor einem Jahr, die Rolle des Bären auf alle drei Schauspielerinnen und Schauspieler. „Es geht ja um die Identitätssuche. Da ist es einfach facettenreicher, die Rolle mit mehreren zu besetzen“, erklärt Viola Köster den Regie-Kniff.

Das Stück ist schon vor dem Start ein Renner

Dass der Bär dann zwangsläufig in unterschiedlichen Tonlagen spricht und sich unterschiedlich bewegt, ist durchaus beabsichtigt, wie Köster sagt: „Die Kinder dürfen ruhig merken, dass es unterschiedliche Bären gibt.“ Nicht nur unterschiedliche Bären: Auch das schreiend rosafarbene Bärenkostüm gibt es jetzt dreimal, schließlich muss in Corona-Zeiten das Risiko so gering wie möglich gehalten werden.

„Der Bär, der nicht da war“ ist schon vor dem Start ein Renner. Laut Viola Köster sind viele Vorstellungen ausverkauft. Gespielt wird nicht nur im Jugendheim in Meerbeck, sondern auch in Schulen und Kindertagesstätten. Das Stück ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet, an den Kinderstücken des Schlosstheaters finden traditionell Menschen jeden Alters gefallen.

Schlosstheater: „Der Bär, der nicht da war“ nach Oren Lavie. Mit Georg Grohmann, Matthias Heße, Emily Klinge. Regie: Andreas Mihan. Dramaturgie: Viola Köster.

Das diesjährige Kindertheaterstück des Schlosstheaters Moers hat am kommenden Samstag, 21. November, 15 Uhr im katholischen Jugendheim St. Barbara, Lindenstraße 38 in Moers-Meerbeck Premiere. Dort finden weitere Familienvorstellungen statt. Die Termine: 28. November, 5. Dezember, 9./23. Januar 2022, 6. März.

Die Eintrittspreise liegen bei 10 Euro, ermäßigt 7 Euro; bei Gruppen ab fünf Kindern kostet der Eintritt 5 Euro. Kartenreservierungen: 02841 / 8834110, E-Mail info@schlosstheater-moers.de oder über die Internetseite www.schlosstheater-moers.de. Fahrten für Kindertageseinrichtungen werden von der Volksbank Niederrhein unterstützt.

