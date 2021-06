Schlosstheater Moers spielt wieder Stück über die Loveparade

Moers. Das Erfolgsstück „Parade 24/7“ über den Umgang mit der Duisburger Loveparade-Katastrophe ist zurück auf der Bühne. Dazu gibt es auch eine Lesung.

Das Schlosstheater nimmt sein Erfolgsstück über die Loveparade-Katastrophe „Parade 24/7“ wieder auf. Die erste Aufführung ist am 11. Juni, 19.30 Uhr, bis zur Sommerpause folgen drei weitere Termine am 12., 19. und 20. Juni. Zusätzlich zur Inszenierung findet am Sonntag, 13. Juni, um 18 Uhr die Lesung „Dance or Die“ mit der Autorin Jessika Westen aus ihrem gleichnamigen Buch statt.

Und darum geht es: Am 24. Juli .2010 fand in Duisburg die Loveparade statt. Im Kulturhauptstadtjahr hatten sich viele Hoffnungen an dieses Megaevent geknüpft. Doch die friedliche Technoparty wird zur Todesfalle: Im Zugangsbereich entsteht ein Gedränge, bei dem 21 Menschen sterben und über 500 verletzt werden.

Schuldfrage bis heute nicht geklärt

Bis heute ist die Frage, ob es sich eher um ein tragisches Unglück oder um schuldhaftes Versagen bei Veranstaltern, Stadtverwaltung und Sicherheitskräften handelte, nicht geklärt. Am 4. Mai 2020 ist das Verfahren vorzeitig eingestellt worden. Damit endet eines der aufwendigsten Strafverfahren der Nachkriegszeit nach knapp zweieinhalb Jahren am 184. Verhandlungstag ohne Urteil. Das Rechercheprojekt „Parade 24/7“ stellt einen Versuch dar, sich dem Unglück auf der Basis von Interviews, Zeugenaussagen, Protokollen und Medienberichten mit theatralen Mitteln zuzuwenden.

Lesung greift Thema auf

Die Journalistin Jessika Westen berichtete 2010 live von der Loveparade. Für ihr Buch „Dance or Die“ zeichnete sie in Zusammenarbeit mit Angehörigen, Betroffenen, Augenzeugen und Ersthelfern den Verlauf der Tragödie nach. In Romanform schildert sie das Geschehen aus drei verschiedenen Perspektiven mit bisher unveröffentlichten Details.

Für den Einlass zur Vorstellung sowie zur Lesung wird ein aktuelles negatives Testergebnis (Schnelltest maximal 48 Stunden vor Vorstellungsbeginn) benötigt. Ein Selbsttest gilt nicht als Nachweis. Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig geimpfte Personen mit einem entsprechenden Nachweis und Genesene nach den geltenden Bestimmungen. Während der Vorstellung gilt Maskenpflicht.

