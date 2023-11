Schlosstheater Moers: Premiere gelungen – die neuen Termine

Leonardo Lukanow (l.) und Matthias Heße in der Premiere des Kindertheaterstücks des Schlosstheaters Moers: „Flunkeln im Dunkeln".

Moers. Ein Theaterstück für Kinder ab fünf Jahren: Das Schlosstheater feiert Premiere. Wann die nächsten Termine sind und wo es Karten gibt.

„Flunkeln im Dunkeln“ hatte am Sonntag Premiere. Das Stück für Kinder vom Schlosstheater Moers wurde im katholischen Jugendheim St. Barbara erstmals für Familien gezeigt. Geschrieben hat das Stück der Moerser Autor Kai Pannen. Darin geht es um Gunnar, einen kleinen Tiefsee-Anglerfisch. Um Futter zu finden, muss er mit seiner Leuchtangel Fische anlocken. Die Angel leuchtet aber nur, wenn er lügt. Von anderen Meerestieren wird Gunnar wegen seines ständigen Lügens geärgert. Und auch Gunnar hat das Lügen satt…

Das Stück richtet sich an Kinder ab dem fünften Lebensjahr bis zu Viertklässlern. Weitere Vorstellungen für Familien gibt es am 10.12., 7.1. und 14.1. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 7 Euro, für Gruppen ab fünf Kindern je fünf Euro. Das Stück dauert rund eine Stunde. Reservierungen unter 02841/8834110, E-Mail an info@schlosstheater-moers.de oder online auf www.schlosstheater-moers.de.

