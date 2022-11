Schlosstheater Moers: Premiere für „Rapunzel“ in St. Barbara

Moers. Das neue Stück des Schlosstheaters in Moers ist nicht nur für Kinder gedacht. Die Termine für die nächsten Familienvorstellungen stehen fest.

„Rapunzel“, ein Theaterstück des Schlosstheaters Moers nicht nur für Kinder, feierte laut Spielplan am Sonntag Premiere im Katholischen Jugendheim St. Barbara, Lindenstraße 38 in Meerbeck. Im Bild aus den Proben sind Georg Grohmann (l.) und Roman Mucha zu sehen.

Thorsten Bihegue, Autor und Regisseur des Theaterstücks, liebt es, bekannte und unbekannte Geschichten, auch Märchen, auf den Kopf zu stellen – so wie in „Rapunzel“. Weitere Familienvorstellungen gibt es am 4. und 18. Dezember, am 15. Januar und 26. Februar jeweils um 15 Uhr. Reservieren kann man unter der Telefonnummer 02841/88 34 110 oder per Mail: info@schlosstheater-moers.de.

