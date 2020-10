Moers. „Oh Du Deutscher Wald“: Dramaturgin Viola Köster entzaubert einen Mythos. Dabei geht es auch um Naturschutz – in grüner und brauner Ausprägung.

„Für mich ist Wald Erholung. Da komme ich zur Ruhe“, sagt die Dramaturgin des Schlosstheaters, Viola Köster. Ein Bekannter hat ihr gestanden, dass er Wald schrecklich findet. Zu viel Schatten. Zu modrig. Zu viele Bäume in Reih und Glied. Und überhaupt ist der Wald ja zunehmend ein Gesprächsthema. Waldbaden ist Spazierengehen 2.0, Bestseller beschäftigen sich mit Sprache, Gefühlswelt und Leben der Bäume, Klimaschützer können nicht oft genug auf die Bedeutung des Waldes hinweisen.

Eine Gratwanderung

Anlass genug für Köster, eine szenische Lesung einzurichten mit dem Titel „Oh Du Deutscher Wald.“ Denn aus ihrer Sicht und nach der Lektüre zahlloser Texte gibt es auch noch einen anderen Aspekt des Waldes, der weder hip noch überraschend ist: das Grün hat auch gern was mit Deutschtümelei zu tun, wenn deutsche Bäume quasi für die Nation identitätsstiftend werden. Wobei nach der Lesung niemand, der gerne in den Wald geht und ihn auch gerne schützt, unter dem Verdacht stehen wird, rechtes Gedankengut zu hegen, verspricht die Dramaturgin. „Das ist natürlich eine Gratwanderung“, weiß sie.

Es gibt Textauszüge aus der Geschichte und der Gegenwart. Von Eichendorff und Hölderlin bis zu den Gründervätern der Grünen, von romantischen Texten bis zu Dokumentarischem, vom Reichsnaturschutzgesetz bis zu esoterisch angehauchten Betroffenheitstexten spannt Viola Köster gemeinsam mit Patrick Dollas und Roman Mucha den Bogen. Dabei laden sie ihr Publikum, das – Stand letzten Donnerstag – gerade mal 17-köpfig sein darf, zu einem Outdoor-Seminar in Studio des Schlosstheaters: „Aber keine Angst, hier wird niemand angespielt oder ins Geschehen einbezogen“, beruhigt Köster, nicht zuletzt angesichts der übersichtlichen Gästezahl.

Mal ernst, mal heiter geht es an die Wurzel eines Mythos: Metapher für Leben und Tod, Objekt der Begierde bei Naturschützern ebenso wie bei „Volksschützern“, Ruhepol und Entschleunigungsort für die gestressten, modernen Menschen, die an seinen Wurzeln „wieder Herr über die eigene Zeit“ werden wollen, wie Köster glaubt.

Damit die Zuschauer nicht irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, ist das „Bühnenbild“, sagen wir, eher schlicht gehalten. Grün angestrahlte Tapezierplanen geben dem Studio etwas betont Unnatürliches, der Baum in der Mitte des Raumes – „die „Weltesche aus dem Edda-Schöpfungsmythos“, ist aus Filz. Die Vogelstimmen kommen aus der Konserve und zwischendurch rennt der „Waldläufer“ über den Bildschirm, der bewaffnete „Schwarzwald-Rambo“, , der im Sommer an idyllischen Orten die Polizei und die Bürger in Atem gehalten hat, bis das SEK anrückte.

Die STM-Schauspieler laden ihre Zuschauer ein zu einem Survival-Camp. Sie sitzen mit ihnen am Lagerfeuer. Sie blicken in den Fluchtrucksack, „in dem bei deutschen Soldaten an der Front oft Hölderlin und Faust steckten“, wie die Dramaturgin weiß. Und gemeinsam werde man eine Metamorphose erleben, verspricht sie. Diese Tour führt ins Dickicht aus „Sehnsucht, Mystik und Ideologie“ – und vielleicht auch zum Baum der Erkenntnis.