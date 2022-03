Schlosstheater Moers lädt zu einer Zeremonie für den Frieden

Die Aktion am Schlosstheater startet am Samstag ab 13 Uhr.

Moers. In Moers liest das Schlosstheater-Team am Samstag Texte ukrainischer und russischer Autoren – als politisches Zeichen der Solidarität.

Am kommenden Samstag, 5. März, veranstaltet das Schlosstheater Moers ab 13 Uhr eine Friedenszeremonie im Pulverhäuschen am Schlossplatz. Die 30-minütigen Lesungen von Texten ukrainischer und russischer Autorinnen und Autoren werden laut einer Mitteilung des Theaters von einer Friedenszeremonie eingerahmt.

Sowohl das Ensemble als auch das Team des Schlosstheaters nehmen teil und lesen. Am Ende, gegen 22 Uhr, findet auf dem Schlossplatz ein gemeinsamer musikalischer Abschluss der Aktion statt. „Die Aktion richtet sich an alle Moerserinnen und Moerser, die ein Innehalten mit einem politischen Zeichen der Solidarität mit allen Menschen in der Ukraine sowie den russischen Widerständlerinnen und Widerständlern verbinden möchten“, heißt es in der Ankündigung.

Je Zeitfenster gibt es acht Plätze im Pulverhäuschen, die ohne Voranmeldungen und kostenlos vergeben werden. Wer kommt, bringt bitte ein altes Glas mit, das kaputtgemacht werden darf. Außerdem sollte warme Kleidung getragen werden, es wird nicht geheizt.

