Schlosstheater Moers führt den Bären auf, der nicht da war

Moers. „Der Bär, der nicht da war“ durfte doch da sein. Das Kinderstück des Schlosstheater Moers feierte Premiere. Mit Fragen – nicht nur zur Klobürste.

„Der Bär, der nicht da war“ durfte jetzt doch da sein: Eigentlich sollte das gleichnamige Kinder- und Familientheaterstück aus der Feder des israelischen Autors Oren Laie bereits im vergangenen Jahr vom Schlosstheater Moers (STM) gespielt werden. Doch dann kam Corona.

Anfang des Jahres konnten Grundschüler der Meerbecker Uhrschule das Stück erleben und waren begeistert. Die öffentliche Premiere im katholischen Jugendheim St. Barbara in Meerbeck konnte aufgrund der Corona-Regeln zunächst nicht stattfinden. Aber Regisseur Andreas Mihan und Dramaturgin Viola Köster nutzten die Pause und passten Texte an, fügten neue Tanzschritte ein.

Beim STM gibt es jetzt drei Bären

Die ursprüngliche Bärenrolle, die Elisa Reining inne hatte, spielen nun drei Schauspieler. Matthias Heße, Emily Klinge und der Ensembleneuzugang Georg Grohmann standen auf der Bühne. Dass es gleich drei Bären gibt, kann für die kleinen Theaterfans ganz schön spannend sein, wie sich am Sonntagnachmittag zeigte. Nach langem Warten konnte die Premiere für Kinder ab fünf Jahren im katholischen Jugendheim aufgeführt werden. Erwachsene durften genesen oder geimpft und mit Maske teilnehmen. Kinder konnten ihre Maske am Platz abnehmen.

In der Saalmitte stand die mobile Bühne, umrahmt von pinkfarbenem Plüsch, aufwendig von Bühnen- und Kostümbildnerin Friederike Schmidt-Colinet gestaltet. Schon ging es los: „Es war einmal ein Juckreiz“, begann Matthias Heße das Stück. „So fangen doch Märchen an“, widersprach Grohmann und erntete just lautes Kinderlachen. In der Tat ging es um Juckreize, denn: „Sie kratzen sich, weil sie Bären sind und werden dadurch immer mehr zum Bären.“

Der Bär begegnet Pinguinen

Der Bär stieg aus dem Bühnenboden im pinken Plüschfell empor und wusste nicht, ob er der erste oder letzte Bär ist. Auf der Suche nach sich selbst flitzte er umher und begab sich in den Wunderwald, kurzerhand von den Schauspielern aus holzigen Kleiderständern aufgebaut – ganz so, wie die Kids es Zuhause machen können.

Auf seinem Weg begegnete der Bär pingeligen Pinguinen, einem Salamander, gespielt von Emily Klinge, der ihn zum Brüllen provozierte, und einer singenden Kuh: „Bin ich ich oder bin ich du? Völlig egal, ich bin die Blues-Kuh.“ Immer wieder handelten die Schauspieler auf lustige wie philosophisch grandiose Weise ihre Rollen aus. Und: Die Kinder lernten, dass ein Bär auch eine Bärin sein kann und nicht immer bärenstark sein muss. Ob der Bär am Ende wirklich laut brüllt und herausfindet, wer er ist, warum Klobürsten blühen und Schildkröten Rollbretter brauchen, sei hier nicht verraten. Selbst Erleben ist empfohlen.

>> Weitere Termine <<

Das Kinder- und Familientheaterstück „Der Bär, der nicht da war“ wird vom Schlosstheater Moers erneut am Sonntag, 28. November, und am Sonntag, 5. Dezember, jeweils um 15 Uhr im katholischen Jugendheim an der Lindenstraße 38 aufgeführt. Tickets zum Eintrittspreis von 7 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder sind unter 02841/8834110 erhältlich.

