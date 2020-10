Schlosstheater Moers bringt „Die Pest“ erneut auf die Bühne

Moers. Ein Jahr nach der Premiere bringt das Schlosstheater Moers „Die Pest“ erneut auf die Bühne. In der Corona-Krise ist der Stoff aktueller denn je.

Das Schlosstheater Moers (STM) nimmt die Inszenierung „Die Pest“ von Intendant Ulrich Greb wieder ins Programm auf. Die Inszenierung hatte vor der Pandemie Premiere, genauer am 19. September 2019. „Ein gutes Jahr später nehmen wir das Stück nun ab 22. Oktober wieder in den Spielplan auf – unter neuen Umständen“, schreibt das STM in einer Pressemitteilung.

Der Grund: Seit Corona die Schlagzeilen bestimmt, steht der Roman „Die Pest“ von Albert Camus, der ursprünglich 1947 erschienen war, wieder auf den Bestsellerlisten und galt teilweise als ausverkauft. Denn kaum ein Stoff schien aktueller zu sein: Eine Stadt im Ausnahmezustand, Quarantäne für die Gesunden, Isolation für die Kranken, ein Arzt, der mit seinen Helfern unermüdlich versucht, die unkontrollierbare Situation unter Kontrolle zu bringen, Behörden, deren Funktionsfähigkeit auf dem Prüfstand steht, Menschen, die von ihren Liebsten getrennt solange ausharren, bis die Tore der Stadt wieder geöffnet werden...

Für den „Re-Start“ des Stückes hat es im Ensemble des Schlosstheaters zwei Wechsel gegeben. Lena Entezami hat das Haus verlassen und wird von Emily Klinge ersetzt. Ekkehard Freye, derzeit festes Ensemblemitglied am Theater Dortmund, übernimmt die Rolle des Tarrou vom verstorbenen Kollegen Frank Wickermann.

Die Inszenierung ist in einer ersten Zusammenarbeit mit dem Puppenspieler Joost van den Branden und dem Improviser in Residence, Emilio Gordoa entstanden. Es spielen: Patrick Dollas, Ekkehard Freye, Matthias Heße, Emily Klinge, Roman Mucha und Elisa Reining; Inszenierung: Ulrich Greb; Bühne und Kostüme: Birgit Angele; Dramaturgie: Viola Köster; Sounds: Emilio Gordoa; Coaching Puppenspiel: Joost van den Branden; Regieassistenz: Kristina Zalesskaya.

Aufführungen am 22. Oktober, 19.30 Uhr, am 24. Oktober, 19.30 Uhr (ausverkauft), sowie am 29. und 30. Oktober, 19.30 Uhr. Karten: www.schlosstheater-moers.de