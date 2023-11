Schlosstheater Moers: Besondere Premiere mit neuem Stück

Moers. Autor Kai Pannen aus Moers hat das neue Kinderstück für das Schlosstheater geschrieben. Alle Infos zu den Spielzeiten und den Eintrittspreisen.

Darf man lügen oder sollte man immer die Wahrheit sagen? Und wann ist es vielleicht sogar in Ordnung zu lügen? Diese Fragen richtet das Schlosstheater mit ihrem neuen Stück „Flunkeln im Dunkeln – Vom Anglerfisch der nicht mehr lügen wollte“ an Kinder. Geschrieben wurde das Stück, das am 23. November Premiere feiert, vom Moerser Buchautor Kai Pannen.

Der Moerser Kinderbuchautor Kai Pannen hat das Drehbuch zum Theaterstück für das Schlosstheater geschrieben – sein erstes Theaterstück überhaupt

„Es ist das erste Mal, das Kai Pannen ein Theaterstück geschrieben hat“, freut sich Regisseurin Kathrin Leneke, die auch das Junge Schlosstheater leitet. „In seinen Büchern gibt es oft Tierfiguren mit menschlichen Zügen. Das konnten wir uns sehr gut für eine Theaterinszenierung vorstellen“, so Leneke. Insbesondere das Thema Lügen habe die Regisseurin interessiert. „Scheinbar ist man sich einig darüber, dass es nichts Gutes ist. Dabei macht es aber eigentlich jeder.“ So ist dann die Idee zum Stück entstanden.

Gunnar, ein kleiner Tiefsee-Anglerfisch lebt in der dunklen Tiefsee. Um Futter zu finden, muss er mit seiner Leuchtangel Fische anlocken. Die Angel leuchtet aber nur, wenn er lügt. Sagt er die Wahrheit, geht das Licht aus. Von anderen Meerestieren wird Gunnar wegen seines ständigen Lügens geärgert. Und auch Gunnar hat das Lügen satt. Er wird auf die Idee gebracht, in ein anderes Gewässer umzusiedeln, wo es mehr Licht gibt. Auf seinem Weg trifft er auf die Krake Enrico. In ihm findet Gunnar einen Freund, der leidenschaftlich gern flunkert. Damit lässt es sich angenehmer leben, findet Enrico. Doch was ist wichtiger, bedingungslose Ehrlichkeit oder ehrliche Freundschaft?

Das Theaterstück des Moerser Schlosstheaters wird von elektronischer Musik begleitet

„Die Kinder sollen durch das Stück für sich selbst herausfinden, wann man lügen kann und wann die Ehrlichkeit das höchste Gut ist“, betont Leneke. Wichtig sei ihr vor allem, dass man den Kindern keine Haltung vorgibt, sondern sie selbst eine eigene Meinung entwickeln.

Der Moerser Kinderbuchautor Kai Pannen hat das Drehbuch für das neue Kinderstück des Schlosstheaters geschrieben, dass am 23. November Premiere feiert. Foto: Lars Heidrich / Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Musikalisch wird das Stück von elektronischer Musik begleitet. „Mit ihr lassen sich sehr gut die verschiedenen Stimmungen und Atmosphären darstellen“, so Leneke. Verantwortlich für die musikalische Inszenierung ist Theaterpädagogin Emma Kaufmann, die selbst sehr gerne auflegt. „In der elektronischen Musik gibt es verschiedene Genres. Im Stück wollen wir damit spielen“, erklärt Kaufmann. „Wir haben zwei verschiedenen Figuren, die sehr gegensätzlich sind – sowohl von ihrem Heimatort, als auch von ihrer Persönlichkeit. Das können wir mit der Musik sehr gut darstellen.“ Teil des Stücks ist auch ein Video, das der 15-jährige Paul, Sohn von Bühnen- und Kostümbildnerin Sandra Linde, produziert hat.

Besondere Premiere am Schlosstheater Moers: Das Stück richtet sich erstmalig an Kinder ab fünf Jahren

Das Stück richtet sich an Kinder ab dem fünften Lebensjahr bis hin zu Viertklässlern. Für das Schlosstheater eine Premiere – es ist das erste Mal, dass mit einem Stück Kinder ab fünf Jahren erreicht werden sollen. „Man geht schon ein wenig anders an das Stück heran“, sagt Leneke. „Man muss auf die Verständlichkeit achten, den Rhythmus anders durchplanen, denn: Es darf nicht langweilig werden, sonst wird es schwer die Kinder bei der Stange zu halten.“ Dennoch sei es der Regisseurin wichtig, den Kindern ab einem jungen Alter zu zeigen, was Theater alles kann.

Mehr aus Moers und Umgebung?Gibt es hier.

Am 23. November feiert das Stück Schulpremiere. Am 26. November folgt dann die Familienpremiere. Zu den beiden Terminen erscheint auch Kai Pannen. Spielort ist das Katholische Jugendheim St. Barbara (Lindenstraße 38). Weitere Vorführungen für Schulklassen sind am 28.11., 29.11., 30.11., 5.12., 6.12., 7.12., 12.12., 13.12., 14.12., 18.12., 20.12., 9.1., 15.1., 25.1. und 31.1. jeweils um 9 und 11 Uhr. Weitere Vorstellungen für Familien gibt es am 10.12., 7.1. und 14.1. um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Für Gruppen ab fünf Kindern jeweils fünf Euro. Das Stück dauert rund eine Stunde.

Für Moerser Kitas hat die Volksbank Niederrhein einen Shuttlebus zum Spielort organisiert

Da der Spielort nicht gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden ist, gibt es einen kostenlosen Busshuttle für Kitas, der von der Volksbank Niederrhein organisiert wurde. „Die Gruppen werden an der Kita abgeholt und später wieder zurückgebracht. Nach der Aufführung gibt es im Bus auch eine kleine Überraschungstüte“, verrät Svea Kosiuk.

Reservierungen unter 02841/8834110, per Mail unter info@schlosstheater-moers.de oder online unter www.schlosstheater-moers.de.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland