Schloss- und Theaterfest in Moers: Das ist geplant

Moers. Passend zum Tag des offenen Denkmals findet am 10. September das Schloss- und Theaterfest in Moers statt. Im Fokus stehen junge Talente.

Zum Tag des offenen Denkmals veranstalten das Grafschafter Museum und das Schlosstheater am Sonntag, 10. September, das Schloss- und Theaterfest. Dazu haben die Veranstalter sich einiges an Programm überlegt – ganz unter dem Motto: „Talent Monument“.

„Wir wollen in diesem Jahr nicht nur die Denkmäler in den Fokus stellen, sondern auch die jungen Talente“, so Museumsleiterin Diana Finkele. „Von 11 bis 19 Uhr bieten wir Aktionen, Führungen durch Ausstellungen sowie verschiedene Auftritte im Schlosshof an.“ Bis auf wenige Ausnahmen ist der Besuch kostenfrei.

Beim Schloss- und Theaterfest in Moers stehen die jungen Talente mit ihrem Programm im Fokus

Im Alten Landratsamt und im Schloss werden Führungen durch die Dauerausstellungen angeboten. Auch wird es um 14.30 Uhr eine Kurzführung durch die neue Hanns Dieter Hüsch-Ausstellung geben. Die Führung für Kinder „Alltag auf der Burg“ beginnt um 13.30 Uhr im Schloss. Als Highlight wird es um 14.15 und 15.45 Uhr ein Escape Game durch die Sonderausstellung „Räuber der Provinz – Historische Räuber und Räuberbanden im Rhein-Maas-Raum“ im Schloss geben.

Schlosstheater hat einiges an Programm für das Schloss- und Theaterfest geplant

Ganz um die jungen Talente soll es im Schlosshof gehen. Nach einem Konzert des Posaunenchors Moers stellt das Schlosstheater um 12.08 Uhr die neue Spielzeit vor. „Dabei werden wir auch Szenen unserer Inszenierung „Der gute Mensch von Sezuan“ zeigen“, so Sina Corsel vom Schlosstheater. Es folgen ein Konzert von Marissa Möller und Jan Lammert (13 Uhr), ein griechischer Tanz (14.15 Uhr) und Konzerte von Fabian Kuhn (15 Uhr), der Band Florence (16.30 Uhr) sowie vom Kneipenchor Moers (17.45 Uhr).

Im Schlosstheater wartet im Studio eine Unterwasserwelt auf große und kleine Entdecker. Im Schlosspark liest das Theaterensemble Gedichte vor. Um 18 Uhr ist dann die Inszenierung von Intendant Ulrich Greb „Der gute Mensch von Sezuan“ zu sehen (19.50 Euro / 7 Euro). Karten gibt es an der Vorverkaufsstelle des Theaters.

Besucher können sich beim Schloss- und Theaterfest auf eine kulinarische Reise begeben

Ganztägig angeboten wird die Open Air Wanderausstellung „#StolenMemory“ der Arolsen Archives auf dem Schlossplatz. Als weiteres Highlight gibt es zudem die Rauminstallation „TOUCH-by nature“ der Künstlerin Sigrid Nikel-Bronner. Ebenfalls ganztägig im Programm sind: Bienenwachskerzen drehen, Siebdruck To Go, Kammweben oder auch das Basteln eines Robin-Hood-Hutes.

Auf dem Fest können sich die Besucher zudem auf eine kulinarische Reise begeben. Angeboten werden pakistanische, peruanische, griechische oder auch spanische Gerichte sowie Getränke.

