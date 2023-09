Schlagerfestival in Moers: Infos zum Line-Up und den Tickets

In der Enni-Eventhalle steigt am 11. November 2023 ein Schlagerfestival (Symbolbild).

Moers. Karneval meets Schlager heißt es am 11. November 2023 in der Enni Eventhalle in Moers. Wer beim Festival auftritt und was ein Bier kostet.

Schlager und Karneval passen „perfekt zusammen“, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter des Moerser Schlagerfestival 2023, das am Samstag, 11. November, in der Enni-Eventhalle stattfinden wird. „Lasst uns gemeinsam die Hits feiern und die Halle zum Beben bringen“, schreiben die Veranstalter auf ihrer Internetseite. Ab 18.30 Uhr können alle Schlagerbegeisterten an diesem Abend mit bekannten Größen der Szene wie Sarah Engels, Ross Antony, Marie Wegener oder Prince Damien den Start der neuen Session begrüßen. Welche Künstler treten noch auf? Wo bekomme ich Tickets und wie teuer sind sie? Wie viel zahle ich für Getränke? Alle Infos zu der Veranstaltung im Überblick.

Die aus Duisburg stammende Sängerin Marie Wegener wird unter anderem auch in der Enni-Eventhalle in Moers beim Schlagerfestival auftreten. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Wie viel kosten die Tickets für das Schlagerfestival in der Enni-Eventhalle in Moers?

Interessenten sollten die erste Ticketphase nutzen, um sich Karten zu sichern, rät Sebastian Paradis von der gleichnamigen Eventagentur, die das Schlagerfestival veranstaltet. Noch bis zum heutigen 24. September gibt es sogenannte Early Bird-Tickets für 35 Euro. Bis zum 21. Oktober sind die Tickets für 40 Euro zu erhalten. Der reguläre Ticketpreis bis Veranstaltungsbeginn liegt bei 45 Euro. An der Tageskasse kosten sie 50 Euro.

Wo kann ich Karten für die Veranstaltung in Moers erhalten?

Tickets sind erhältlich unter www.moerser-schlagerfestival.de. Der stationäre Vorverkauf erfolgt an folgenden Stellen:

Stadtinformation Moers – Kirchstraße 27 a/b, 47441 Moers

Multi-Music-Corner – Scherpenberger Str. 25, 47443 Moers

Classic Tankstelle – Uerdinger Str. 108a, 47441 Moers



Es stehen insgesamt 1900 Stehplätze zur Verfügung.

Welche Künstler sind beim Schlagerfestival in Moers dabei?

Neben den aus der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannten Sängern Sarah Engels und Prince Damien sowie Duisburgerin Marie Wegener treten ebenfalls Entertainer Ross Antony oder aber auch das Helene-Fischer-Double Victoria Kern sowie Marie Reim, Tim Peters, Maggy Paradis und Christina May auf der Bühne auf.

Auch Ross Antony ist beim Schlagerfestival in Moers dabei, hier bei einem Auftritt in der Rudolf Weber Arena Oberhausen im Jahr 2022. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Wie teuer sind Getränke, die ich während der Veranstaltung kaufen kann?

Ein 0,33 Liter Glas Bier wird an dem Abend 4 Euro kosten, genauso Softgetränke, wie Cola, Cola Zero, Fanta oder Sprite (ebenfalls 0,33 Liter, Wasser gibt es in der Größe 0,5 Liter). Wie der Veranstalter auf Nachfrage mitteilt, wird es auch diverse Longdrinks und Aperitifs geben. „Bis auf das Bier und die Softgetränke können wir aktuell noch keine verlässlichen Angaben zu den Preisen machen, da wir uns aktuell noch in Preisverhandlungen befinden“, erklärt Paradis. Er verspricht jedoch bereits jetzt: Die Bezahlung wird sowohl bar als auch mit Karte vor Ort möglich sein.

Wie groß darf meine Handtasche sein, die ich mit auf die Veranstaltung in Moers nehmen will?

Taschen dürfen in üblicher Handtaschengröße mitgebracht werden, so der Veranstalter auf Nachfrage. Rucksäcke seien nicht erlaubt. „Darüber hinaus ist es nicht erlaubt Speisen und Getränke mitzubringen“, betont Paradis.

