Schlager-Star bei Moerser Kirmes: Alle Künstler im Überblick

Auf der Moerser Kirmes 2023 wird Live-Musik in mehreren Partyzonen geboten. Dieses Bild zeigt ein Konzert am Altmarkt aus dem vergangenen Jahr.

Moers. Besuchern der Kirmes in Moers wird neben Fahrgeschäften auch ein vielfältiges Programm an Live-Musik geboten. Diese bekannten Namen sind dabei.

Auf der Moerser Kirmes werden 2023 bis zu eine halbe Million Besucherinnen und Besucher erwartet. Neben zahlreichen Fahrgeschäften und Essensständen hat der Veranstalter Moers Marketing ein vielseitiges Bühnenprogramm organisiert. Einige bekannte Künstlerinnen und Künstler werden über die fünf Kirmestage zwischen Freitag, 1., und Dienstag, 5. September, den Weg in die Grafenstadt finden.

Der wohl größte Name im Programm der Kirmes in Moers ist Olaf Henning. Der Schlagersänger aus Mülheim an der Ruhr erlangte mit seiner Single „Cowboy und Indianer“ deutschlandweite Bekanntheit. Ab 18 Uhr will Henning am Sonntagabend bei den Kirmesgästen in der Partyzone „Kö Treff“ am Königlichen Hof für Stimmung sorgen.

Kirmes Moers 2023: Live-Musik an verschiedenen Standorten

Die Eröffnung der Moerser Kirmes 2023 am Freitag, 1. September, wird gleich an mehreren Standorten gefeiert. In der Partyzone „Zum Ritter“ bietet die „Concorde Partyband“ ab 16 Uhr am Neumarkt einen Mix von Partyschlagern bis zu aktuellen Top-Hits. Um 18 Uhr folgt die Eröffnungsparty am „Kö Treff“ mit der erfahrenen Band „Kings for a Day“, welche Musik der vergangenen 50 Jahre zum Besten geben wird. Auf dem Altmarkt geht es um 19 Uhr mit der Moerser Partyband „Livin’ Sixties“ weiter.

Bei der Moerser Kirmes 2023 werden wie im vergangenen Jahr eine halbe Million Besucher erwartet. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Am Samstag beginnt das musikalische Kirmesprogramm ab 17 Uhr mit einem weiteren Auftritt der „Concorde Partyband“ auf dem Neumarkt. Dort tritt die Gruppe ebenfalls am Sonntag (ab 14 Uhr) und Montag (ab 13 Uhr) auf. Am Samstag haben die Besucherinnen und Besucher dann um 18 Uhr die Wahl, ob sie ihren Kirmesbesuch lieber bei der „Kö Partynacht“ mit der Live-Band „Treasure“ ausklingen lassen wollen oder den Klängen von DJ Carlos Dee Lite auf dem Altmarkt lauschen möchten.

Moerser Kirmes 2023: Konzerte von Olaf Henning und Mia Weber am Sonntag

Das Bühnenprogramm auf dem Altmarkt am Sonntag wird durch die „Mettis Chef iss wech“-Party mit Housemusik von DJ Andru geprägt. Etwas früher geht am Königlichen Hof die „Kö Schlager Fox Party 2.0“ los. Ab 14.30 Uhr wird DJ Domic Songs aus der Welt des Party- und Popschlagers auflegen. Ab 18 Uhr folgen am selben Ort die Auftritte von Sängerin Mia Weber und Olaf Henning.

Auch am Montag findet die Party auf der Moerser Kirmes kein Ende, zum Wochenstart lädt Moers Marketing schon ab 11 Uhr auf den Königlichen Hof. Dort werden die Bands „Soundfever“ und „Go L!ve“ den „längsten Frühschoppen von Moers“ musikalisch untermalen. Ab 13 Uhr wird auch der Altmarkt durch den Moerser DJ Monty bespielt. Die letzte Party findet am Dienstag ab 18 Uhr auf dem Königlichen Hof statt. Im Anschluss beendet das traditionelle Feuerwerk um 21.30 Uhr die Kirmes.

