Schlägerei in Moers: Mann bekommt Bierflasche auf den Kopf

Moers. Bei einer Schlägerei in Moers ist ein Mann schwer verletzt worden. Unbekannte sollen auf das wehrlose Opfer eingetreten haben. Zeugen gesucht.

In Moers ist ein Mann bei einer Schlägerei von mehreren Unbekannten schwer verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Geschehens.

Zu der Auseinandersetzung kam es am Montagabend gegen 21.50 Uhr auf der Kirschenallee. Eine Gruppe von vier Unbekannten geriet nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Mann auf einem Garagenhof zwischen dem Discounter „Penny“ und einer Grünfläche in eine Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll einer der Unbekannten eine Bierflasche gegen den Kopf des Moersers geschlagen haben, berichtet die Pllizei am Dienstag. Dazu sollen die Unbekannten auf den bereits am Boden liegenden Moerser eingetreten haben.

Der Mann wurde schwer verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wer kann Angaben zu den Männern machen, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren? Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 1710 zu geben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland