Veranstaltung Sauna in Neukirchen-Vluyn: Oktoberfest mit Weißbier-Aufguss

Neukirchen-Vluyn. Beim Oktoberfest im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn wird statt in Dirndl und Lederhose textilfrei gefeiert. Alle Infos zur kuriosen Veranstaltung.

Im September sind erneut alle Sauna-Fans zum Saunatreff im Neukirchen-Vluyn eingeladen. Die Veranstaltung am Samstag, 23. September, steht dabei passend zur Jahreszeit unter dem Motto „O’zapft is!“ präsentiert sich in weiß-blauem Flair und steht ganz im Zeichen des Oktoberfests.

In den Saunen gibt es passend zum Oktoberfest unter anderem einen Weißbier-Aufguss und es werden Brezeln, Rettich und Enzian als Zugaben gereicht. In der Kindersauna wird es nach rotem Apfel duften, anschließend gibt es gekühlte Apfelscheiben. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und endet um Mitternacht. In dieser Zeit erfolgt die Nutzung des Freizeitbads ausnahmslos textilfrei.

Saunatreff Neukirchen-Vluyn: Tickets für Oktoberfest sind noch erhältlich

Der Eintritt zum Saunatreff im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn beträgt für Erwachsene 18 Euro im Vorverkauf und 20 Euro vor Ort. Kinder zahlen 10 Euro. Bis Freitagabend können Interessierte die Vorverkaufskarten auch online erwerben. Wer lediglich das Angebot des textilfreien Schwimmens nutzen möchte, zahlt als Erwachsener 8 Euro. Für Jugendliche beträgt der Eintritt 6 Euro, für Kinder 5 Euro.

Weitere Informationen und einen Überblick über das Saisonprogramm gibt es unter www.freizeitbad-neukirchen-vluyn.de.

