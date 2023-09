Das große Backen: Sandra Kiss glänzt mit Buddha-Bowl-Torte

Neukirchen-Vluyn. Spannung in Neukirchen-Vluyn: Hobby-Bäckerin Sandra Kiss zauberte Wirbel-Cake und Asia-Torte für SAT1-Jury. Doch reichte das fürs Weiterkommen?

Sandra Kiss aus Neukirchen-Vluyn ist bei der SAT1-Show „Das große Backen“ wieder ohne große Schwierigkeiten eine Runde weiter gekommen – sie war mit ihrer Gesamtpunktzahl von 50 Punkten insgesamt sogar zweitstärkste. Gesendet wurde die 5. Folge der 11. Staffel am Mittwochabend.

In der ersten Aufgabe mussten die Kandidaten einen Swirl-Cake, also einen Kuchen mit Wirbeln, backen. Sandra Kiss hat sich dabei für kleine Cheescake-Törtchen entschieden. Wirbel hat sie in den Kuchen reingebracht, indem sie die Cheescake-Masse mit pinken Drachenfruchtpulver marmoriert hat. Sie hat aber nicht nur die Wirbel optisch in ihrer Cheesecake-Masse eingearbeitet, sondern gleichzeitig auch noch Schokoladenspiralen als Dekoration angefertigt.

Die weiße Schokolade hat sie auch marmoriert, indem sie einen Teil der Schokolade rosa eingefärbt hat. Von der Jury wurde insbesondere die schöne Backfarbe ihrer Cheesecakes gelobt sowie dass die Masse gut gestockt ist. Insgesamt konnte sie in der ersten Aufgabe 16,5 von 20 Punkten absahnen.

In der technischen Prüfung mussten die Kandidaten dann eine Croissant-Variante von Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt backen. Dabei handelt es sich um rund gebackene Croissants, die mit einer Eierlikör-Sahne-Creme gefüllt sind. Dekoriert werden mussten die aufrecht stehend präsentierten Croissants mit einer kirschrot gefärbten Konfitüre, die an den Seiten des Croissants in Drip-Optik, also in Tropfen, herunterläuft, ohne ganz bis zum Boden zu laufen.

Auch hierbei hatte Kiss keine großen Schwierigkeiten und belegt mit 13,5 Punkten insgesamt den 2. Platz in der technischen Prüfung. Punktabzug gab es lediglich, weil sich die Jury etwas mehr Füllung gewünscht hätte und die drei präsentierten Croissants optisch nicht ganz einheitlich waren.

In der dritten Prüfung haben die Kandidaten dann Abendessen serviert. Sie mussten Torten präsentieren, die optisch Gerichten zum Verwechseln ähnlich sehen mussten. So waren Burger, Steak mit Pommes oder auch ein Auflauf dabei. Kiss hat sich hingegen, weil sie so gerne asiatisch isst, für eine Buddha-Bowl mit Lachs entschieden.

Und damit konnte sie mehr als nur überzeugen – von der Jury hat sie dafür die volle Punktzahl erhalten. „Für mich die schönste Torte von allen, die hier vorne stehen“, lobt sie Juror Christian Hümbs. Und weiter heißt es von ihm: „Der asiatischen Flair, der in den Kuchen eingearbeitet ist, ist ein Gedicht.“ Und auch Kiss ist zufrieden. Im Interview nach der Bewertung sagte sie: „Das war für mich die schönste Verkostung.“

