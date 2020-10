Sabine Weiss bleibt die Vorsitzende der CDU im Kreis Wesel

Neukirchen-Vluyn/Kreis Wesel. Sabine Weiss wurde beim Kreisparteitag in Neukirchen-Vluyn mit 94,2 Prozent wiedergewählt. In ihrer Rede richtete sie einen Appell an die Bürger.

Sabine Weiss ist nicht nur parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn, sie ist seit vier Jahren auch Vorsitzende der CDU im Kreis Wesel – und das bleibt sie weiterhin: Mit 94,2 Prozent wurde die 62-Jährige beim 72. Kreisparteitag der CDU am Samstag in ihrem Amt bestätigt. Weiss erhielt 130 Ja- und acht Nein-Stimmen. Die Delegierten der CDU im Kreis Wesel haben sich im Viva Event- und Freizeitpark Neukirchen-Vluyn getroffen.

Im Mittelpunkt standen zwar die Wahlen des Kreisvorstandes, es blieb aber auch Zeit, um die im September stattgefundene Kommunal- und Landratswahl noch einmal Revue passieren zu lassen. „Wir als CDU stellen mit Ingo Brohl den Landrat im Kreis Wesel und nun kommt endlich frischer Wind an die Spitze des Kreises. Im neuen Kreistag ist die CDU stärkste Kraft. An uns führt damit kein Weg mehr vorbei und das ist ein großer Erfolg“, betonte Weiss. Zwar gebe es mit Blick auf die Ergebnisse neben Licht an manchen Stellen auch Schatten, aber insgesamt habe die CDU den „besten, ideen- und einfallsreichsten sowie gradlinigsten Wahlkampf aller Parteien“ geführt.

Ein weiterer wichtiger Baustein, der zum Wahlerfolg beigetragen habe, seien die Inhalte gewesen, mit denen die CDU in den Wahlkampf gezogen sei. „Gerade wenn es um Themen und Positionen geht, haben wir deutlich mehr Substanz als die SPD“, sagte Weiss. Die CDU im Kreis stehe klar für die Bewahrung der Schöpfung, für Nachhaltigkeit, wirtschaftlichen Wohlstand und die Schaffung neuer Arbeitsplätze, eine starke Landwirtschaft, eine ausgeglichene Verkehrs- und Infrastrukturpolitik und für eine Bildung, die die Starken fordert und die Schwachen fördert, hieß es weiter.

Die Kreisvorsitzende ließ in ihrer Rede die Corona-Pandemie nicht außer Acht. Ihre zentrale Botschaft war klar: „Die Pandemie ist nicht vorbei – ganz im Gegenteil. Einen weiteren Lockdown mit all seinen furchtbaren Auswirkungen müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Daher kann ich nur eindringlich an die Bevölkerung appellieren, sich an die Corona-Regeln zu halten, auch wenn es manchmal schwerfällt.“

Thema war auch die im Kreis entfachte Diskussionen über ein mögliches Atommüll-Endlager. Weiss betonte, dass man ganz am Anfang eines langen Prozesses stehe und bislang lediglich festgestellt habe, dass der Kreis die geologischen Mindestanforderungen für ein Endlager erfülle. „Dies gilt jedoch für 54 Prozent der Fläche der Bundesrepublik Deutschland“, sagte sie. Man werde in den nächsten Monaten und Jahren entlang des weiteren Verfahrens sehr wachsam bleiben und die Beteiligten über alle neuen Erkenntnisse informieren. (joh)

>> Ergebnisse der Wahlen <<

Als stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU wurden Matthias Broeckmann (Sonsbeck), Sebastian Hense (Wesel) und Landtagsabgeordnete Charlotte Quik (Hamminkeln) gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden der Kreisschatzmeister Timo Juchem (Dinslaken) und sein Stellvertreter Heinz Lindekamp (Hünxe).

Zur neuen Mitgliederbeauftragten des Kreisverbandes wählten die Delegierten Julia Zupancic (Moers). Als Beisitzer gehören dem Kreisvorstand künftig Bernd Altmeppen (Voerde), Heinz Breuer (Hamminkeln), Jana Hensen (Sonsbeck), Marc Lindemann (Schermbeck), Sarah Stantscheff (Rheinberg), Sascha van Beek (Alpen) und Anika Zimmer (Hünxe) an.