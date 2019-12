Kostenlose Attraktionen: Gewinnen Sie die neue Ruhr.Top-Card

Tierische Abenteuer, spannende kulturelle Erlebnisse oder mutige Höhenflüge – die Ruhr.TopCard hält auch 2020 wieder eine breite Palette an Ausflugszielen bereit. Besonders für Familien ist die Ruhr.TopCard ein außergewöhnliches Erlebnispaket: 95 Ausflugsziele, darunter viele Zoos und Schwimmbäder, können mit der Karte einmalig kostenfrei besucht werden, über 50 Attraktionen zum halben Eintrittspreis, darunter sieben in den Niederlanden. Wie Sie am Gewinnspiel teilnehmen können, steht am Ende des Artikels.

Für 30 NRZ-Leser kann die Karte sogar kostenfrei sein, denn wir verlosen 15 x 2 Ruhr.Top-Cards. Wer sie gewinnen will, findet die Teilnahmebedingungen unter www.nrz.de/ruhrtopcard-gewinnspiel . Das Spiel läuft von heutigen Samstag (14. Dezember) bis Mittwoch, 18. Dezember (23.59 Uhr). Die Gewinner werden per Los ermittelt, informiert und erhalten ihre Karten per Post. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Abonnenten dieser Zeitung erhalten bis zum 31. Dezember 2019 die Ruhr.TopCard 2020 zum Abovorteilspreis von 50 statt 56 Euro für Erwachsene, eine zweite Karte kostet 42 statt 56 Euro für Erwachsene und 34 statt 36 Euro für Kinder der Jahrgänge 2006 bis 2015