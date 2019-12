Rückblick: Tierheim Kamp-Lintfort hilft misshandelten Hunden

Der Sommer war heiß. Sehr heiß. Auch die Hunde in der Tierherberge Kamp-Lintfort kamen tüchtig ins Schwitzen. Ein kleiner Hilferuf in der NRZ reichte: Wir brauchen Sonnenschirme, damit die Fellnasen ein schattiges Plätzchen bekommen. Und dann wurden die Mitarbeiter der Tierherberge regelrecht zugeworfen mit Sonnenschirmen in allen Größen und Formen, von originalverpackt bis leicht verschossen. Mit soviel Hilfsbereitschaft hatte niemand gerechnet.

Eine schöne Aktion: Hundefotografin Sabine Kaiser setzt vor allem Langzeit-Insassen der Tierherberge unentgeltlich in Szene, in der Hoffnung, dass sich so besser Interessenten finden. Nicht schön: 29 Hunde aus einer Beschlagnahmung von 139 Tieren in der Eifel nahm die Tierherberge auf. Die Tiere wurden in Kisten und Käfigen als Wurfmaschinen gehalten. Unter den beschlagnahmten Hunden waren viele Welpen.