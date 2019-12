Zweimal machen Fridays for Future in Moers auf drängende Probleme beim Klima aufmerksam. Ihre Kritik richtet sich gegen einen bestimmten Punkt.

Rückblick: In Moers im Einsatz für Umwelt und Klima

Fridays for Future gibt es auch in Moers. Bei zwei großen Demonstrationen am 24. Mai und am 27. September setzen sich junge Menschen für Klimaschutz und mehr Rücksicht auf die Umwelt ein. Die Themen spielen auch beim NRZ-Treff Anfang Juli eine Rolle, mit Antonia Leffers (Neukirchen-Vluyn) und Jan Pütter (Moers) sind zwei Vertreter der Bewegung zu Gast – und sie nehmen kein Blatt vor den Mund. Pütter zum Beispiel findet den öffentlichen Nahverkehr am Niederrhein „schlecht und teuer“. Die Demonstration im September geht vom Rathaus durch die Innenstadt bis zum Bahnhof. Dort gibt es ein „Die in“: die Teilnehmenden stellen sich für einen Moment tot.