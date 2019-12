Kamp-Lintfort. Nach der im Dezember in letzter Minute geplatzten Eröffnung des Kinos in Kamp-Lintfort geht es im Februar los. Im November: ein Film für alle.

Rückblick: Endlich Film ab im Kino in Kamp-Lintfort

Na endlich! Film ab: Am 7. Februar hat in Kamp-Lintfort die Hall of Fame eröffnet. Dass das Kino eröffnen konnte, stand allerdings auch dieses Mal wieder erst kurz vorher fest. „Um 12.30 Uhr stand eine Abordnung der Stadt inklusive Bürgermeister vor uns – da war klar, die Genehmigung ist durch“, so Betreiber Meinolf Thies. Anders als bei der in der letzten Minute geplatzten Eröffnung im Dezember gab es nach der abschließenden Begehung durch das Bauordnungsamt der Stadt aber tatsächlich die ersehnte Betriebsgenehmigung. Nicht einmal ein halbes Jahr später kann das Kino bereits den 100.000 Besucher begrüßen.

Im November dann ein Novum: Ein Film für alle. In allen Sälen lief „Der letzte Bulle“ mit Henning Baum. Und das war nicht einer zuviel: Ausverkauft“, meldete Betreiber Meinolf Thies zurück. Der Darsteller des Polizisten Mick Briesgau kam auch noch höchstselbst vorbei. Damit die Besucherinnen (und einige Besucher) dann zum heiß ersehnten Selfie mit Henning Baum kommen konnten, bedurfte es schon einer besonderen logistischen Leistung bei dem Gedränge im Foyer. Aber am Ende hieß es: Alle Fotos, die gewünscht wurden, wurden auch gemacht. Wenn auch wie am Fließband (km).