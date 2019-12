Kamp-Lintfort. 2019 in Kamp-Lintfort, wo soviel in Bewegung ist wie nie: Wir werfen einen Blick zurück auf Ereignisse, die die Menschen bewegt haben.

Rückblick: Diese Themen haben Kamp-Lintfort 2019 bewegt

Kamp-Lintfort ist in Bewegung. Das liegt nicht nur an der bevorstehenden Landesgartenschau. Kamp-Lintfort wächst. Kamp-Lintfort hat ein Kino, einige Baustellen. Und Kies.

2019 in Kamp-Lintfort: Die wichtigsten Themen des Jahres

Streit um den Kies: Verhärtete Fronten: Land und Kies-Industrie gegen Kommunen und Initiativen. Erst spät kommt in Kamp-Lintfort und der Region eine Bewegung in den Streit. Mehr dazu lesen Sie hier.

Jahr der Baustellen: In Kamp-Lintfort wird so viel gebaut wie nie. Vor allem die Einzelhändler an der Moerser Straße sind davon genervt. Der Bauboom in der Stadt hat natürlich positive Seiten: Viele junge Familien ziehen in die Neubaugebiete. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Großbrand: Den größten Feuerwehreinsatz seit mehr als 20 Jahren hat der Großbrand in einem Kamp-Lintforter Futtermittelbetrieb in Saalhoff ausgelöst. Das 7000 Quadratmeter große Hallenensemble brannte völlig nieder. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Laga-Fieber: Bei den Vorbereitungen zur Landesgartenschau in Kamp-Lintfort geht es mit Riesenschritten voran. Die Veränderungen auf dem Zechengelände sind enorm. Die Bürger fiebern mit. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Tierschutz: 2019 war ein ereignisreiches Jahr in der Kamp-Lintforter Tierherberge. Schon wieder gab es beschlagnahmte Hunde und im Sommer eine in der Form unerwartete Welle der Hilfsbereitschaft. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Hall of Fame: Nach der im Dezember 2018 in letzter Minute geplatzten Eröffnung des Kinos in Kamp-Lintfort geht es im Februar los. Im November: ein Film für alle. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Mehr Kinder, mehr Kitas: In Kamp-Lintfort entstehen derzeit viele neue Kitas. Auch an den Grundschulen steigt der Raumbedarf. Mit möglichen Folgen für den Straßenbau. Mehr zum Thema lesen Sie hier.