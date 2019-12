Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort wird so viel gebaut wie nie. Einzelhändler an der Moerser Straße sind genervt. Viele junge Familien ziehen in die Neubaugebiete.

Rückblick: Das Jahr der Baustellen in Kamp-Lintfort

Das war nicht nur gefühlt so, dass in Kamp-Lintfort an allen Ecken und Enden gebaut wurde. Ein Stadtsprecher bestätigte im Sommer: „Wir haben in diesem Bereich das 2,5-fache Investitionsvolumen von dem, was sonst üblich ist. So viel wie derzeit wurde in Kamp-Lintfort noch nie

Die Baustelle vor dem Rathaus im Dezember Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

gebaut.“ Und da ging es nur um Straßensperrungen, noch nicht mal um den großen Umbau am Rathausquartier oder die Arbeiten nahe der Mediathek. Ein großer Brocken steht noch im Laga-Jahr an: der Abriss des ans Terrassenhaus angrenzende Hauses Wilhelmstraße 28. Da laufen derzeit die Vorarbeiten wie Schadstoffsanierung.

Besonders langwieriges Ärgernis in diesem Sommer: die halbseitige Sperrung der Moerser Straße bis zum EK-3-Kreisel, die vor allem die Einzelhändler vor enorme Probleme stellte und den Autofahrern auf der ausgeschilderten Umleitung eine halbe Stadtrundfahrt bescherte. Viel Geduld brauchten und brauchen Autofahrer an der Baustelle für den Kreisverkehr Friedrichstraße/Friedrich-Heinrich-Allee. Auch die Bauarbeiten an der Eyller Straße sind für manche eine Herausforderung.

Es werden aber nicht nur Straßen gebaut, sondern vor allem Häuser. So hatte die Grafschaft Moers GmbH jüngst zum Spatenstich für 36 öffentlich geförderte Wohnungen am Tor Ost geladen. Ebenfalls am Tor Ost plant

Investor Janssen stellt seine Pläne für eine Klimaschutzsiedlung am Tor Ost vor. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

die Janssen Grundbesitz GmbH aus Goch 60 geförderte Wohnungen. Beliebt sind auch die Neubaugebiete. „Wir hätten im Baugebiet Fossa jedes Grundstück drei Mal verkaufen können“, erklärte Planungsamtsleiterin Monika Fraling im Februar. Gebaut wird noch an der Konrad- und Bertastraße.

Mit einem Wohngebiet auf dem ehemaligen DJK-Gelände legt die Stadt bald nach, nach der Laga werden auf auf dem ehemaligen Zechengelände im Quartier Friedrich-Heinrich Wohnhäuser entstehen – um nur zwei Beispiele zu nennen.