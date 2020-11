Advent Rotarier-Adventskalender fördert die Weiterbildung in Moers

Moers. Die Rotary Clubs Moers und Kamp-Lintfort /Grafschaft Moers bieten auch in diesem Jahr wieder ihren Adventskalender an. Es gibt attraktive Preise.

24 Chancen zu gewinnen und gleichzeitig lokale soziale und kulturelle Projekte zu unterstützen, das ermöglicht der Kauf eines Adventskalenders der Rotary Clubs Moers und Kamp-Lintfort / Grafschaft Moers. „Der Kalender stellt eine ‚Win-Win‘-Situation für alle Seiten dar“, erklärt Annerose Schmitz vom Rotary Club Moers das Prinzip. Unter dem Motto „Gutes tun und tolle Preise gewinnen“ sichern sich die Käufer die Chance, zum Beispiel Schmuck, Restaurantgutscheine oder Parfüm zu gewinnen.

Der Erlös aus dem Kalenderverkauf geht an die VHS Moers-Kamp-Lintfort. Die Spende aus dem Projekt im vergangenen Jahr konnte die VHS für den Ausbau des Selbstlernzentrums im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum nutzen. Dieses Mal investieren sie in den technischen Ausbau am Standort Kamp-Lintfort.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung durch die Rotary Clubs. Die Möglichkeiten der außerschulischen Bildung sollen in Moers immer weiterentwickelt und durch Digitalisierung zukunftsfähig gestaltet werden“, sagt Wolfgang Thoenes, Erster Beigeordneter und Kulturdezernent der Stadt. Im Diesterwegforum sollen WLAN, ein weiteres mobiles Touch-Display und Tablets angeschafft werden.

Und so funktioniert der Kalender: Hinter jedem Türchen verbergen sich Gewinne. Eine auf dem Kalender aufgedruckte Losnummer entscheidet, wer gewinnt. Die Gewinn-Nummern sind täglich in der NRZ oder auf moers.rotary.de zu finden. Die Kalender sind ab sofort für zehn Euro pro Stück erhältlich per E-Mail: adventskalender@rc-kamp-lintfort.de oder adventskalender@rc-moers.de.

<< Verkaufsstellen des Adventskalenders >>

Burg Apotheke (Burgstr. 8, Alpen), Adler Apotheke (Kirchstr. 4-6, Moers), Agentur Berns (Rheinberger Str. 15, Moers), Autohaus Minrath (Rheinberger Str. 46-61, Moers), Barbara Buchhandlung (Burgstr. 9, Moers), Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum (Wilhelm-Schroeder-Str. 10, Moers), Grafschafter Museum im Moerser Schloss (Kastell 9, Moers), Jakob Lauff GmbH & Co KG (Am Schürmannshütt 55, Moers), Moerser Musikschule (Filder Str. 126, Moers), Ring Apotheke (Asternstr. 5, Moers), Juwelier Hüls (Moerser Str. 309, Kamp-Lintfort), Diesterwegforum (Vinnstraße 40, Kamp-Lintfort), Einhorn Apotheke (Gelderstr. 8, Rheinberg), Neukirchener Buchhandlung (Andreas Bräm-Str. 18/20, Neukirchen-Vluyn), Obstplantagen Bloemersheim (Niederrheinallee 381, Neukirchen-Vluyn), Raiffeisen Markt Niep (Hülser Str. 1-5, Neukirchen-Vluyn).