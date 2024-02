In Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort ziehen am Rosenmontag (12. Februar 2024) wieder Karnevalszüge durch die Stadt (Archivbild aus Neukirchen-Vluyn).

Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn Am Rosenmontag 2024 starten in Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn wieder Karnevalszüge. Wir sind vor Ort und berichten hier im Live-Ticker.

Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn: helau! Am heutigen Rosenmontag, 12. Februar 2024, ziehen zur Mittagszeit wieder Karnevalszüge durch beide Kommunen. Der Startschuss für den Rosenmontagszug in Kamp-Lintfort fällt um 13.11 Uhr, zur selben Zeit setzt sich der Zug in Neukirchen-Vluyn in Bewegung.

Nach vier Jahren Pause werden in Kamp-Lintfort rund 500 jecke Teilnehmer erwartet, damit ist der Zug größer als in den Jahren zuvor. Der Umzug startet am Tor Ost an der Moerser Straße und führt bis zur Friedrichstraße, wo er sich in Höhe des Zechenparks auflöst. Ein besonderer Star-Gast ist in diesem Jahr dabei: Schlagerstar Olaf Henning fährt auf einem der Wagen mit. Vor dem Rathaus sind zudem wieder Bühne und Getränkestand aufgebaut.

In Neukirchen-Vluyn sind in diesem Jahr 43 Fußgruppen und Wagen dabei, der Zug startet am Neukirchener Ring und endet am Springenweg. „Wir haben tolle Wagen, viele von ihnen wurden neu hergerichtet“, hatte Jörg Thiem, Präsident der Neukirchen-Vlü-Ka-Ge Rot-Weiss, die den Zug wieder gemeinsam mit der KG Blau-Weisse Funken Neukirchen-Vluyn organisiert, im Vorfeld gesagt.

In diesem Live-Ticker behalten wir die aktuellen Entwicklungen ab Montagmorgen im Auge.

