Rosenmontag 2024 in Neukirchen-Vluyn: Fußgruppen gesucht

Neukirchen-Vluyn. Die Karnevalsgesellschaften in Neukirchen-Vluyn stecken mitten in den Vorbereitungen für den Rosenmontagszug. Wen sie suchen und was zu tun ist.

Es ist zwar noch etwas hin. Aber wer womöglich bisher für den 12. Februar 2024 noch keine großen Pläne hat, könnte sich den Termin schon mal notieren. Vorausgesetzt, es gibt eine gewisse Affinität für längere Spaziergänge und Fröhlichkeit. Die beiden Karnevalsvereine Neukirchen-Vlü-Ka-Ge und KG Blau-Weisse Funken stecken nämlich schon mitten in den Vorbereitungen für den Straßenkarneval im kommenden Jahr. Höhepunkt: der Rosenmontagszug durch die Stadt.

„Wir wollen den Rosenmontagszug attraktiver machen“, kündigt der Präsident der Neukirchen-Vlü-Ka-Ge, Jörg Thiem, an. In diesem Jahr war der Zug kleiner als in den Vorjahren. Und auch die musikalische Beschallung war nicht mit der aus den Vorjahren vor Corona vergleichbar. Die Kritik auch in den sozialen Netzwerken haben sich die beiden Vereine zu Herzen genommen und wollen in der nächsten Session frischen Wind in den Zug bringen. Wagen gebe es genug, sagt die Geschäftsführerin der KG Blau-Weisse Funken, Elke Buttkereit. Die Karnevalsgesellschaften haben zusätzlich zu den bestehenden Wagen jeweils noch ein neues Gefährt im Bau. So komme man auf 36 bis 38 Fahrzeugeinheiten. Was aber fehle, seien Fußgruppen. „Das macht doch einen Karnevalszug bunt“, schwärmt Buttkereit.

Die Karnevalisten starten einen Wettbewerb

Sie erinnert sich an ihre Anfangsjahre. Sieben Familien hatten sich seinerzeit zusammengefunden, 14 Kinder sind mitgelaufen. Das ging so lange gut, bis die Kinder bzw. Jugendlichen andere Interessen hatten. „Es muss kein Riesenaufwand betrieben werden“, wirbt Elke Buttkereit. Zehn bis 15 Leute reichen. Kegelvereine, Nachbarschaften, Sportgruppen. Ein Bollerwagen, schöne bunte Kostüme für die Gruppe und schon kann das fröhliche Treiben beginnen.

Mehr aus Neukirchen-Vluyn und Umgebung? Gibt es hier.

Das Wurfmaterial muss jede Gruppe selbst bezahlen. Allerdings könnte eine der neuen Fußgruppen für den Rosenmontagszug 2025 eine kleine Finanzspritze eines Sponsors in Höhe von 250 Euro für das Wurfmaterial bekommen. Denn: Es gibt einen Wettbewerb. Eine jugendliche Jury wird in der nächsten Session die schönste Fußgruppe bewerten – und die Gewinner bekommen die finanzielle Unterstützung für den Kamelle-Sack fürs Folgejahr.

Neukirchen-Vluyner Karnevalsfans können sich ab sofort melden

Anmeldungen können ab sofort per Mail an die Adresse gemeinsam@karneval-nv.de gerichtet werden. Auch das ist ein Zeichen für den gemeinsamen Einsatz der beiden Vereine. „Es geht nur miteinander“, betont Präsident Jörg Thiem. Selbst für einen Rosenmontagszug durch Neukirchen-Vluyn müssen rund 30.000 Euro aufgewendet werden. Das finanzielle Risiko tragen die Gesellschaften. Das ist für kleinere Vereine durchaus eine Macht.

Die Herausforderungen nehmen die Karnevalisten aber gerne an, um weiterhin einen Karnevalsumzug bieten zu können. Thiem: „Wir machen das ja nicht für uns, sondern für die Stadt, den Karneval und die Bevölkerung.“ Hier ziehen die Vlü-Ka-Ge und die Blau-Weissen Funken an einem Strang. Und sie wollen auch beide, dass es melodisch wieder lauter wird. Musikkapellen zu gewinnen, wird nicht einfacher. Einige Kapellen haben sich aufgelöst, andere haben feste Züge, für die sie seit Jahren gebucht sind. Thiem und Buttkereit bleiben mit ihren Teams auch hier am Ball. Sie kündigen an: Auch ohne musizierende Gruppen soll es wieder mehr Musik geben.

Blick nach Moers: Pudergold eröffnet

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland