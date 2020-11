Unfall Rollerfahrer bei Unfall in Kamp-Lintfort schwer verletzt

Kamp-Lintfort. Ein 39-Jähriger Rollerfahrer kollidierte Sonntagnachmittag auf der Rundstraße in Kamp-Lintfort mit einem Auto.

Mit schweren Verletzungen musste ein 39-jähriger Rollerfahrer am Sonntagnachmittag nach einem Unfall auf der Rundstraße in Kamp-Lintfort ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 15.17 Uhr war er dort Richtung Schulstraße unterwegs, als er in einer Engstelle frontal mit dem Pkw einer entgegenkommenden 18-jährigen Frau aus Moers kollidierte. Der 39-Jährige verletzte sich hierbei schwer. Lebensgefahr bestand nicht. Die 18-jährige Pkw-Führerin und ihr 16-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit des 39-jährigen Unfallverursachers wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Fahrbahn wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.