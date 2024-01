Roller in Kamp-Lintfort gestohlen: Dieb trug eine Sturmhaube

Kamp-Lintfort Bislang unbekannte Täter entwendeten in Kamp-Lintfort den Roller eines 26-Jährigen. Jetzt fragt die Kreispolizei Wesel: Wer hat etwas gesehen?

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag (9. Januar, gegen 1.20 Uhr) den Roller eines 26-Jährigen vom Straßenrand der Wilhelm-Raabe-Straße in Kamp-Lintfort entwendet. Wie die Polizei mitteilt, schoben sie diesen vermutlich bis zur Europaschule an der Sudemannstraße. „Dort schmissen die Täter den Roller in ein Gebüsch in Höhe des Sportplatzes“, heißt es in einer Mitteilung.

Laut Polizei soll es sich bei den Tätern um drei männliche Jugendliche handeln, die dunkle Kleidung trugen. Mindestens einer trug zudem eine Sturmhaube. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Wer etwas gesehen hat, kann sich telefonisch unter 02842/99340 bei der Behörde melden.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland