Mit Applaus verabschiedeten die Schülerinnen und Schüler der Scholl-Gesamtschule in Moers Schulleiter Rolf Grüter. Er geht in den Ruhestand.

Schule in Moers Rolf Grüters Abschied von der Scholl-Gesamtschule in Moers

Rolf Grüter (64) hat die Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Moers verlassen. Bei der Nachfolge ist die Rede von „einer Interessensbekundung“.

Moers. Schulleiter Rolf Grüter hat sich am Freitag von der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Moers verabschiedet. Er hatte die Leitung 2008 übernommen und sich unter anderem von Beginn an für den Aufbau des Ganztags eingesetzt. Am vergangenen Freitag bereiteten viele Schülerinnen und Schüler dem 64-Jährigen einen tollen Abschied von der Schule und aus dem Berufsleben.

Es gab Plakate und Aktionen, vor allem aber applaudierten die Schülerinnen und Schüler ihrem scheidenden Schulleiter. Wer dessen Nachfolger wird, steht noch nicht fest, die Bewerbungsfrist ist am 8. Juni abgelaufen. Nach Auskunft der in diesem Fall zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf liegt eine Interessensbekundung für eine Bewerbung vor.

Die Lehrkraft habe jedoch noch nicht das vorgeschriebene Eignungsfeststellungsverfahren durchlaufen. Die kommissarische Leitung der Geschwister-Scholl-Gesamtschule übernimmt der stellvertretende Schulleiter Oliver Weber.

