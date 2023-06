Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und flog den schwerverletzten Fünfjährigen in eine Unfallklinik (Symbolbild).

Unfall in Moers

Unfall in Moers Römerstraße: Fünfjähriger auf Laufrad von Auto erfasst

Moers. Bei einem schweren Unfall auf der Römerstraße wurde am frühen Freitagabend ein Junge schwerverletzt. Ein Hubschrauber flog ihn in eine Klinik.

Schwerer Unfall auf der Römerstraße am frühen Freitagabend: Ein fünf Jahre alter Junge auf einem Laufrad ist dort mit einem Auto zusammengestoßen und wurde bei der Kollision schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle und flog das Kind in eine Unfallklinik.

Der Unfall hatte sich laut Polizei gegen 18.35 Uhr in Höhe der Straße Germendonks Kamp ereignet. Der Junge wollte die Straße an einer Querungshilfe überqueren. Dann sei er unmittelbar auf die Fahrbahn gefahren und dort seitlich von dem Fahrzeug eines 23-Jährigen mitgerissen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. (red)

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland