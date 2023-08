„Rocky“ auf Platz 2: Die beliebtesten Hundenamen in Moers

Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn. Der Tierschutzverein „Tasso“ verrät, welche Hundenamen in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn besonders gefragt sind. Die Ergebnisse.

Max, Struppi oder doch lieber ein anderer Name? Den passenden Namen für seinen Hund zu finden, ist nicht immer einfach. Die Auswahl ist groß – doch es gibt einige Hundenamen, die besonders beliebt sind. Das zeigt eine Auswertung der Hundenamen aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn, durchgeführt durch den Tierschutzverein „Tasso“, der ein Hunderegister führt.

In Moers ist der Name Luna für Hündinnen besonders beliebt

„Für die Auswertung haben wir den gesamten Bestand der registrierten Hunde in den Städten herangezogen und geschaut, welche Namen am häufigsten vergeben werden“, erklärt Lisa Frankenberger, Sprecherin des Vereins. In Moers sind dort 8342 Hunde registriert. Bei den Rüden liegt der Name Sam auf dem Spitzenplatz, gefolgt von Rocky. Auf Platz drei liegt der Name Charly/Charlie. Ebenfalls beliebt sind laut Verein Lucky, Balou/Balu, Max, Sammy, Benny, Jack und Paul. Bei den Hündinnen liegt der Name Luna vorne, gefolgt von Kira. Auf Platz drei landet Emma. Ebenfalls sehr gefragt: Bella, Amy, Maja/Maya, Paula, Lucy, Lilly/Lilli und Nala.

Bei den beliebten Namen sind sich die Hundehalter in Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn einig

Für Kamp-Lintfort sind insgesamt 3845 Hunde beim Verein registriert. In Neukirchen-Vluyn 2820 Vierbeiner. Geht es um die Namenswahl ihrer Fellnasen, scheinen sich die Hundehalter einig zu sein. Das Ranking fällt dort nämlich gleich aus. Bei den Rüden liegt Balou/Balu vorne, gefolgt von Max. Platz drei belegt Sam. Ebenfalls beliebt sind laut Verein Ben, Rocky, Sammy, Charly und Buddy. Die Namen Paul, Lucky und Leo teilen sich den achten Platz, gefolgt von Spike. Auf Platz zehn liegen Bruno und Oskar.

Bei den Hündinnen landet Luna auf dem Spitzenplatz, gefolgt von Kira. Platz drei wird von Emma belegt. Ebenfalls sehr gefragt: Bella, Paula, Amy und Lucy. Den achten Platz teilen sich die Namen Lilly, Lotte und Nala. Darauf folgen Lotta und Maja/Maya. Platz zehn teilen sich Molly und Frieda.

