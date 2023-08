Rocknacht in Moers: Wo es Tickets gibt, welche Bands spielen

Moers. Am 19. August steigt in Moers die fünfte Rocknacht. Alle Infos zu Preisen, dem Ticketverkauf, den Bands und Neuheiten bei der Auflage in 2023.

Wenn wilde Schlagzeugrhythmen und satte E-Gitarren Sounds auf der Wiese hinter dem Enni Sportpark Rheinkamp erklingen, kann es nur eines bedeuten: Die Moerser Rocknacht 2.0 ist gestartet. Am 19. August 2023 (Einlass 17 Uhr) können alle Liebhaber rockiger Musik wieder unter freiem Himmel tanzen, feiern und Gutes tun, denn der Erlös wird auch in diesem Jahr der Initiative „Klartext für Kinder“ zu Gute kommen. Wann die Veranstaltung beginnt, wo es Karten gibt, welche Bands auftreten und welche Besonderheit sich die Organisatoren für die fünfte Auflage der Rocknacht ausgedacht haben: Ein Überblick.

Wo kann ich Karten für die Veranstaltung kaufen?

Karten gibt es unter anderem bei der Volksbank am Niederrhein (Mühlenstraße), welche die Veranstaltung seit der ersten Stunde unterstützt, wie die Organisatoren in einer Pressemeldung mitteilen. „In einer Zeit voller Krisen benötigen die Menschen diese Abwechslung: Einfach abfeiern, gute Musik und gute Stimmung. Das kombiniert mit der Unterstützung für ,Klartext für Kinder’ ist eine sensationelle Kombination“, zeigt sich Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank am Niederrhein, überzeugt. Karten gibt es ebenfalls bei Moers Marketing (Kirchstraße 27 a/b). „Wir freuen uns, dass wir helfen können, die Akteure der Stadt sichtbar zu machen und Menschen zu unterstützen, die sich mit ihren tollen Initiativen einbringen“, betont Geschäftsführer Michael Kersting. Bisher laufe der Vorverkauf gut, sagen Michael Zajuntz und Dirk Aberfeld, Veranstalter der Rocknacht Moers 2.0: „Es wird voll werden.“ Bis zu 2.500 Besucher können Platz auf der Wiese hinter dem Enni Sportpark finden.

Wie teuer sind die Tickets?

Tickets für die Moerser Rocknacht kosten 18 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse zahlen Gäste 20 Euro. Die Ausfahrt kostet für Biker 3 Euro. Alle, die an dem Tag an der geplanten Ausfahrt teilnehmen, erhalten vor der Abfahrt um 12.30 Uhr bei Zahlung der 3 Euro ein Eventbändchen. Damit reduziere sich der Eintritt für die Rocknacht auf 5 Euro, erklärt Alicia Weidenfeld, Projektleiterin Event bei Moers Marketing.

Welche Bands spielen während der Veranstaltung?

Die niederrheinische Coverband „Fake“ eröffnet den Abend um 18 Uhr. Das Repertoire der Musikgruppe umfasst unter anderem Stücke von Coldplay, Billy Idol, U2, Depeche Mode oder Die Ärzte. Auf Klassiker von George Michael, Prince Queen oder Jupiter Jones können sich Gäste dann bei Luke Vito freuen. Alle Bands werden ungefähr anderthalb Stunden spielen, erklären Michael Zajuntz und Dirk Aberfeld, Veranstalter der Rocknacht Moers 2.0. Als „besonderes Highlight“ bezeichnet Guido Lohmann den dritten Act des Abends: Die Band Lewinsky. Die im Jahr 2001 in Krefeld gegründete Musikgruppe erobere derzeit mit „verrockten Coversongs“ die ganze Welt, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters. Doch auch schon vor dem Start der eigentlichen Rocknacht wird es vor dem Enni Sportpark musikalisch. Die Studentenband Vickyd sorgt beim „Biker Day Niederrhein“ für gute Stimmung. Die Band spielt ab 13 Uhr.

Der Flyer zur Vorstellung der Rocknacht und dem „Biker Day Niederrhein“ auf der Wiese hinter dem Enni Sportpark Rheinkamp in Moers. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Was ist der „Biker Day Niederrhein“?

Um die Veranstaltung zu erweitern, haben sich die Veranstalter in diesem Jahr etwas Besonderes ausgedacht. In Zusammenarbeit mit Bastian Glacer vom „Kids Ride“ und Peter Clasani von „US Biker meets Niederrhein“ haben sie den „Biker Day Niederrhein“ erschaffen, der vor der Rocknacht am Abend am 19. August um 10 Uhr startet. Der „Biker Day Niederrhein“ biete ein Erlebnis für die ganze Familie, betonen die Organisatoren. „Die Veranstaltung verbindet unser Bikertreffen, die Ausfahrt zu Gunsten von ,Klartext für Kinder’ sowie viele weitere Attraktionen“, so Glacer und Clasani, die seit vielen Jahren fester Bestandteil der Moerser Bikerszene sind. Die Besucher dürfen sich auf eine Hüpfburg, eine Tombola sowie eine Händlermeile mit 10 bis 15 Ständen freuen, erklärt Alicia Weidenfeld. Einzelhändler für Lederbekleidung, eine Sattlerei sowie ein Motorradreinigungsservice werden unter anderem vor Ort sein.

Wird es Essens- und Getränkestände geben?

Neben der Händlermeile wird es auch einen Imbissstand geben, an dem Burger, Würstchen und Pommes verkauft werden. Getränke kosten zwischen 2,50 Euro und 3 Euro, erklärt Zajuntz. „Cocktails werden teurer sein“, ergänzt er.

Kann ich bei der Veranstaltung mit Karte zahlen?

Michael Zajuntz betont, dass Besucher Bargeld mitbringen müssen. Kartenzahlung sei nicht möglich.

