Rheurdter Feuerwehr befreit Pferd aus morastigem Graben

Die Feuerwehr hat in Rheurdt ein in Schlamm eingesunkenes Pferd aus seiner misslichen Lage befreit. Das Tier hatte am Dienstagmittag von einer Koppel Reißaus genommen und war in einen etwa anderthalb Meter tiefen Straßengraben der Meenenkuhle gelaufen. Dort sank es etwa einen halben Meter tief im morastigen Untergrund ein, wie die Feuerwehr mitteilte.

Unter Aufsicht einer Veterinärin und der Pferdebesitzer stabilisierten die Einsatzkräfte zunächst das Tier. Mit vereinten Kräften und Unterstützung aus Neukirchen-Vluyn schaufelten 25 Feuerwehrleute das Pferd nach und nach frei und zogen es schließlich nach oben. Das Pferd blieb unverletzt und kam zurück zu seinen Besitzern. Warum es entflohen war, blieb unklar.

Für die Feuerwehr Rheurdt war diese Pferderettung bereits der zweite Einsatz dieser Art innerhalb eines Jahres. Am 21. November 2019 waren auf einem Islandpferdehof insgesamt acht Pferde in ein Schlammloch eingesunken (mit dpa)