Rheurdt: Unbekannte sprengen Geldautomaten - Zeugen gesucht

Rheurdt. An der Rathausstraße in Rheurdt haben Unbekannte einen Geldautomaten der Sparkasse gesprengt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Einen lauten Knall hörten Anwohner der Rathausstraße in Rheurdt am frühen Dienstagmorgen, 7. Februar, gegen 4.10 Uhr. Der Grund: Eine Geldautomatensprengung in einer Sparkassenfiliale, berichtet die Polizei in einer Meldung. Durch die Wucht der Detonation sei der Vorraum des Bankinstituts, das sich in einem Wohn- und Geschäftshaus befindet, verwüstet worden. Derzeit können noch kein Angaben dazu gemacht werden, wie viel Beute die Unbekannten gemacht haben, heißt es.

Nach ersten Zeugenaussagen seien drei Männer kurz nach der Sprengung in einem dunklen Audi vom Tatort in Richtung Kerken geflüchtet. Am Fahrzeug hätten sich gestohlene Kennzeichen befunden. „Verletzt wurde glücklicherweise niemand“, so die Polizei. Die Kriminalpolizei Kalkar hat die Ermittlungen aufgenommen; noch in den Morgenstunden sei die Spurensicherung am Tatort erfolgt. Die Kripo bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter 02824 880 zu melden.

