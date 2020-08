Das Ehepaar Rubisch wird den Betrieb Aluxus Terrassenüberdachungen in das dort entstandene Gewerbegebiet auf ehemaligem Zechengelände in Neukirchen-Vluyn umsiedeln und vergrößern. Außerdem wird Rubisch in Niederberg den dritten Standort des Unternehmens Stargaragen errichten.