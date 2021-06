In Kamp-Lintfort hat es am Mittwoch einen Zwischenfall gegeben (Symbolbild).

Randale in Kamp-Lintfort Rheinberger randaliert am Busbahnhof in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Zwischenfall am Mittwoch in Kamp-Lintfort: Ein Mann aus Rheinberg droht einer Frau und wird festgenommen. Am Ende gerät ein Mülleimer in Brand.

Ein 56-jähriger Mann aus Rheinberg hat am Mittwoch in Kamp-Lintfort gegen gegen 10.45 Uhr am Busbahnhof an der Kamperdickstraße mehrere Passanten angepöbelt. Im Verlauf des Streits entzündete der Mann ein Papiertaschentuch, das er in eine Flasche aus Kunststoff gesteckt hatte, wie die Polizei berichtet.

Der Mann drohte damit, die Flasche in Richtung einer 50-jährigen Frau aus Kamp-Lintfort zu werfen. Er sah jedoch davon ab und warf die Flasche schließlich in einen Mülleimer. Dort geriet die Flasche mit dem Müll in Brand. Das Feuer konnte durch Zeugen gelöscht werden. Die Polizei nahm den 56-jährigen Rheinberg vorläufig fest. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

