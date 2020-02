Moers. Künftig leitet Dario la Farina das Restaurant la Calma in Moers. Küchenchef ist Papa Giorgio. Er ist in der rheinischen Gastro-Szene bekannt,

Restaurant la Calma in Moers steht unter neuer Leitung

Das Restaurant la Calma bekommt eine neue Leitung. Zum 1. März übernimmt Dario la Farina als Inhaber die Räume an der Uerdinger Straße 101, sein Vater Giorgio wird Küchenchef.

Giorgio la Farina ist in der rheinischen Gastronomie-Szene durchaus bekannt. Fünf Jahre war er im Restaurant Osteria Saitta am Nussbaum in Düsseldorf-Niederkassel als Küchenchef tätig, in dieser Zeit erkochte er zwei Michelin-Löffel und 14 Punkte im Gault-Millau. Zudem hatte la Farina sechs Jahre lang die Küchenleitung im renommierten Düsseldorfer Yachtclub, 13 Jahre bestimmte er als Küchenchef und Direktor fachlich und konzeptionell die Geschicke der Restaurantkette la Capannina GmbH mit.

Vater Giorgio la Farina uund Sohn Dario im Garten des la Calma. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Er und sein Vater hätten schon länger den Wunsch gehabt, ein eigenes Restaurant zu führen, erzählt Dario la Farina. Vor einigen Monaten hätten sie sich das la Calma angeschaut: „Da wussten wir, dies hier ist das richtige.“ Das Haus habe einen guten gastronomischen Ruf in Moers und am Niederrhein, sagt la Farina.

Man wolle das Gourmet-Niveau freilich noch anheben und die „Küche neu aufstellen“, kündigt er an. Auf der Karte werde man mediterrane Gerichte mit Fisch und Fleisch haben, selbst gemachte Pasta eher auf der Tageskarte, wobei der gebürtige Oberitaliener verspricht: „Selbst wenn’s mal nicht auf der Karte steht – Pasta geht immer.“ Auf der Weinkarte liegt der Schwerpunkt bei italienischen Tropfen, aber einen „guter Franzose“, so la Farina, sei auch zu haben.

Wer Vater und Sohn schon vor dem 1. März erleben will, hat dazu Gelegenheit am Valentinstag. Am 14. Februar will sich das neue la-Calma-Team vorstellen, bevor es am 1. März offiziell übernimmt.