Das Restaurant „Vaca Negra“ gibt es seit über einem Jahr in Moers an der Klever Straße.

Gastronomie Restaurant in Moers: Wie es mit dem „Vaca Negra“ weitergeht

Moers. Seit 2022 gibt es das Steakhaus in Moers, doch jetzt ist es schon lange geschlossen. Über Hintergründe und Pläne berichtet Inhaber Özgür Polat.

Das beliebte Restaurant „Vaca Negra“ in Moers gibt es seit über einem Jahr in Moers. Doch jetzt ist es schon seit Juni geschlossen, nicht wenige fragen sich: „Wie geht es weiter mit dem Steakhaus an der Klever Straße?“ Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig.

Seit der Eröffnung im Juni 2022 gibt es ein Angebot an internationalen Speisen, das Restaurant nennt zum Beispiel lukullische Einflüsse aus Nord-, Mittel- und Südamerika. Im Mittelpunkt stehen dabei naturgemäß Steaks. Doch im vergangenen Juni war erst einmal Schluss, wie Inhaber Özgür Polat berichtet.

„Es ging um technische Arbeiten. Das war mehr als wir zunächst gedacht haben, deshalb hat sich eine Wiedereröffnung verzögert“, berichtet Polat im Gespräch mit der NRZ. Ein weiteres Problem, unter dem nicht nur die Gastronomie-Branche leidet: Der Fachkräftemangel. „Es waren nicht genug Leute da“, sagt Polat. Doch die Arbeiten an der Technik sind fast fertig und ein Team ist auch wieder am Start.

Deshalb bereitet das „Vaca Negra“ jetzt mit großer Energie die Wiedereröffnung vor. Ab Donnerstag, 26. Oktober, so Polat, werde das Steakhaus wieder geöffnet haben. Und das ist noch nicht alles an guten Nachrichten. Es gibt noch zwei Neuerungen, auf die sich Gäste künftig freuen können.

Zum einen wird das Speisenkonzept erweitert. Unter anderem wird es zusätzlich zum bewährten Angebot australisches Fleisch geben, und ein regionaler Anbieter werde sein Fleisch ebenfalls an das Restaurant liefern. Zum anderen wird der Außenbereich neu gestaltet, Gäste finden hier noch mehr Privatsphäre als bisher. alf

