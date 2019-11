Kamp-Lintfort. Ein Ladendetektiv und ein 19-jähriger Kamp-Lintforter konnten den Langfinger aber am Kreisverkehr Moerser Straße festhalten.

Renitenter Ladendieb in Kamp-Lintfort versucht zu flüchten

Nur mit vereinten Kräften konnte am Dienstagnachmittag ein Ladendieb auf der Moerser Straße aufgehalten werden. Gegen 17 Uhr sprach ein 47-jähriger Ladendetektiv aus Essen einen 46-jährigen Kamp-Lintforter nach einem Diebstahl in einem Geschäft an der Moerser Straße an. Der Mann flüchtete daraufhin in Richtung des Kreisverkehrs Moerser Straße/Ebertstraße.

Der Ladendetektiv nahm die Verfolgung auf. Ein 19-jähriger Kamp-Lintforter eilte zur Hilfe. So konnten sie den Dieb, der sich heftig wehrte und den 19-Jährigen dabei leicht verletzte, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.