René Schneider und Ibrahim Yetim wählen Bundespräsidenten

Kamp-Lintfort. Die Sozialdemokraten Schneider aus Kamp-Lintfort und Yetim aus Moers wurden vom Landtag zu Wahlmännern bestimmt. Am 13. Februar wird es ernst.

In der jüngsten Sitzung des Landtags wurden jetzt die Mitglieder für die nächste Bundesversammlung am 13. Februar 2022 bestimmt. Unter den 156 Wahlfrauen und -männern aus NRW werden auch die beiden hiesigen SPD-Landtagsabgeordneten René Schneider und Ibrahim Yetim sein, die auf Vorschlag ihrer Fraktion am Donnerstag vom Landtag gewählt wurden, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Es ist uns eine große Ehre, Teil dieser wichtigen demokratischen Institution zu sein“, freuen sich Schneider und Yetim über die Wahl. Die Bundesversammlung wird zur Wahl des Bundespräsidenten zusammengerufen und besteht aus den 736 Bundestagsmitgliedern und 736 weiteren Personen, die von den Landtagen bestimmt werden.

