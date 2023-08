Während des Aufbaus der Beachparty in Kamp-Lintfort sind bereits einige Wolken am Himmel zu sehen.

Beachparty Regen-Frust bei Beachparty Kamp-Lintfort? So wird das Wetter

Kamp-Lintfort. So sieht die Wetterprognose für die Zeit der Beachparty in Kamp-Lintfort aus. Nicht nur wegen des Wetters wollen einige ihre Karten loswerden.

„4 Beachparty-Karten zu verkaufen“, schreibt eine Nutzerin in der Facebook-Gruppe „Du bist Kamp-Lintforter, wenn...“. Dieser Beitrag ist nicht der einzige dieser Art, der gerade in den sozialen Medien veröffentlicht wird. „Darf man mal fragen, warum so viele ihre Karten für die Beachparty abgeben wollen?“, fragt ein Nutzer. „Wegen des Wetters!!!“, lautet prompt eine der Antworten.

Matthias Ohnheiser, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, bestätigt: „Das wird leider wohl eine nasse Angelegenheit.“ Während der Tag noch recht freundlich beginnt, ziehen zum Nachmittag hin immer mehr Regenwolken auf. Zum Einlass der Beachparty um 16 Uhr sollen die kräftigen Schauer dann auch den Niederrhein erreicht haben, so der Meteorologe. „Es kann zwischendurch auch länger anhaltenden Regen geben, der sehr kräftig ist.“ Ohnheiser verkündet jedoch einen Lichtblick: Der Wind wird eher schwach bis mäßig bleiben. Besucherinnen und Besucher sollten an wetterfeste Kleidung denken – wenn sie die Veranstaltung überhaupt besuchen. Denn viele wollen nicht nur wegen des Wetters ihre Karten loswerden.

Facebook-Nutzer kritisieren hohe Getränkepreise während der Beachparty in Kamp-Lintfort

Ein weiterer Grund für die kurzfristigen Kartenverkaufsversuche sind die Getränkepreise. Wenn sie die Wahl habe zwischen gemütlich in der Wohnung zu sitzen oder Unsummen für ein Bier zu bezahlen, bleibe sie lieber zu Hause, schreibt eine andere Nutzerin. Dabei meint Tristan Kalmutzke von der Eventagentur Passepartout, die die Beachparty organisiert: „Viele Leute realisieren gar nicht, wie teuer so eine Veranstaltung ist, wie teuer die Bühne, die Technik und alles andere ist. Die Kosten müssen wir decken.“ Zudem betont er: „Vergleicht man unsere Getränkepreise mit denen, die es auf anderen Festivals gibt, liegen wir voll im Rahmen.“

