RB 31 in Moers: Streik der GDL endet früher als gedacht

Moers In den Tarifverhandlungen mit der GDL wurde ein frühzeitiges Ende des Warnstreiks erreicht. Wann die Züge der RB 31 wieder rollen sollen.

Der bundesweite Bahnstreik, der noch bis Freitagabend (12. Januar) andauern soll, endet für die Züge der RB31 („Der Niederrheiner“) zwischen Xanten und Moers früher als gedacht. Schon um 12 Uhr sollen die Bahnen wieder rollen.

In den Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) habe die Transdev-Gruppe, Muttergesellschaft der „Rhein Ruhr Bahn“, eine Rückkehr an den Verhandlungstisch und ein frühzeitiges Ende der Warnstreiks erreicht, heißt es in einer Mitteilung. Die Verhandlungen gehen am Montag weiter.

RB31 zwischen Xanten und Moers: Notfahrplan läuft weiter

Dennoch soll der Notfahrplan mit Bussen für die RB31 zunächst parallel weiterlaufen. Mit Einschränkungen im Zugverkehr müssen Zugreisende zudem weiterhin rechnen.

