Die Polizei in Moers fahndet nach einem Räuber.

Kriminalität Raubüberfall in Moers: Polizei fahndet mit Foto nach Täter

Moers Ende 2020 kam es zu einem Raubüberfall in Moers. Jetzt veröffentlicht die Polizei ein Foto aus einer Überwachungskamera.

Nach dem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Moers bittet die Polizei die Bürger um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter. Sie hat ein Bild aus der Überwachungskamera veröffentlicht, die den Überfall am Dienstag, 29. Dezember 2020, an der Uerdinger Straße aufgezeichnet hat.

Der Täter bedrohte den Kassierer bei dem Überfall mit einem Hammer und zwang ihn, Geld herauszugeben. Mit seiner Beute flüchtete der Räuber am Abend des 29. Dezember gegen 21 Uhr vom Tatort an der Uerdinger Straße.

Zeugen können sich bei der Polizei melden

Der Räuber ist 25 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat dunkle Haare und eine kräftige Figur. Er trug einen Schnäuzer, eine schwarze Lederjacke in Blousonschnitt - darunter eine blaue Kapuzenjacke - graue Hose und weiße Schuhe (schwarz abgesetzt).

Die Polizei Moers sucht Zeugen, die den Mann kennen oder ihn bei der Flucht beobachtet haben. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 02841 / 1710 melden.