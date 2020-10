Rat: In Moers wollen SPD und Grüne ihre Gespräche fortsetzen

Moers. In Moers sprechen haben die beiden Bündnispartner miteinander gesprochen. Laut SPD gibt es viele gemeinsame Interessen – bis auf ein Thema.

Noch ist nicht klar, wer im neu gewählten Rat in Moers die Mehrheit hat. Zwei Parteien, die sich aus langen gemeinsamen Zeiten gut kennen, haben sich am Mittwoch zu einem ersten Gespräch getroffen – und wollen weiter miteinander reden.

„Es gibt ein Interesse, die Partnerschaft fortzusetzen“, sagte der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Harald Hüskes am Donnerstag nach dem Treffen mit den Grünen. Hüskes hat „viele gemeinsame Interessen“ ausgemacht. Beide Parteien wollten sich für den Erhalt der sozio-kulturellen Einrichtungen in der Stadt einsetzen und beim Schwerpunkt der Grünen, dem ökologischen Wandel“, sei die SPD ohnehin mit „vollem Herzen dabei“.

Bei fünf von sechs angesprochenen Punkten habe es am Mittwochabend keinen Dissens gegeben. Allein die Frage, wie die Fläche in Kohlenhuck genutzt werden kann, sei unterschiedlich bewertet worden. Beide Seiten wollten die Gespräche fortsetzen. SPD und Grüne bildeten in der ablaufenden Wahlperiode zusammen mit den Grafschaftern das Bündnis für Moers.