Raserprozess Moers: Wird heute das Urteil verkündet?

Moers/Duisburg. Am Duisburger Landgericht läuft gerade der dritte Verhandlungstag im Moerser Raserprozess. Für den Nachmittag war ein Urteil erwartet worden.

Am heutigen Freitag soll vor dem Duisburger Landgericht das Urteil im Moerser Raserprozess fallen. Es ist der dritte Verhandlungstag.

Am Ostermontag 2019 hatte Kushtrim H. einen Mercedes AMG im Duell gegen einen Freund auf dem linken Fahrstreifen der Bismarckstraße auf bis zu 167 km/h beschleunigt. Trotz einer Vollbremsung raste er noch mit 105 Stundenkilometern in das Fahrzeug einer unbeteiligten Moerserin, die in der Folge verstarb.

Am zweiten Verhandlungstag der erneuten Revision des Raserprozesses hatte die Kammer des Landgerichts Duisburg am Mittwoch, 13. September, die Frage beschäftigt, ob der Angeklagte in der Lage war, die Gefahr seines Handelns bei der Unfallfahrt in Moers einzuschätzen. Diese Frage ist ausschlaggebend für das Strafmaß zwischen Mord und der Verurteilung allein für die Teilnahme an einem unerlaubten Autorennen.

Ob es allerdings zu einem Urteil kommt, war am späten Vormittag noch unklar. Unter anderem fehlt offenbar ein ergänzendes Gutachten.

