Randale in Moers: Wieder Gewalt gegen Polizeibeamte

Am Wochenende hatte es die Polizei in Moers wieder mit einem Randalierer zu tun.

Moers. In weniger als vier Wochen gibt es in Moers drei schwere Übergriffe bei Polizeieinsätzen. Im jüngsten Fall wurde ein 34-Jähriger tätlich.

Zum wiederholten Mal ist es in Moers zu Gewalt gegen Polizeibeamte gekommen. Am Wochenende wurde ein 34-jähriger Randalierer übergriffig. Es ist innerhalb weniger Wochen der dritte Fall dieser Art.

Am frühen Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr randalierte der Moerser im Treppenhaus eines Hauses an der Konstantinstraße. Das berichtet die Pressestelle der Polizei am Montag. Als die Polizei im Haus an der Konstantinstraße erschien, reagierte er äußerst aggressiv und stieß einen Beamten heftig zur Seite, um das Treppenhaus verlassen zu können.

Und das war noch nicht alles: Anschließend beleidigte er die eingesetzten Beamten wiederholt auf das Übelste. Der Moerser musste schließlich mit angelegten Handfesseln zur Wache mitgenommen werden, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den 34-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Erst Mitte Juni war ein 26-Jähriger Polizeibeamter bei einem Einsatz in Moers verletzt worden, als ein alkoholisierter Mann in einer Gaststätte am Hanns-Dieter-Hüsch-Platz randaliert hatte. Kurz zuvor war ein weiterer Polizist von einem alkoholisierten, randalierenden Familienvater bei einem Einsatz verletzt worden. Auch in diesen beiden Fällen laufen Strafverfahren gegen die Täter.