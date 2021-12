In Moers hat es am Sonntag zwei Vorfälle gegeben (Symbolbild).

Moers Randale in der Nacht: In Moers werden Polizisten verletzt

Moers. Bei zwei Einsätzen am frühen Sonntagmorgen werden in Moers eine Polizistin und drei Polizisten verletzt. In einem Fall waren Waffen im Spiel.

Eine Polizistin und drei Polizisten sind in Moers bei Einsätzen am Sonntag verletzt worden. Das berichtet die Pressestelle der Polizei im Kreis Wesel am Montag.

Demnach war es am frühen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr bei einer Party in einem Tennisheim an der Düsseldorfer Straße zu einem Streit gekommen. Dabei soll eine Person eine Schusswaffe gezogen und sich dann entfernt haben. Im Zuge der Fahndung trafen die Polizeibeamten in der Nähe des Vereinsheims auf einen Tatverdächtigen, der eine Schusswaffe dabei hatte.

Der Versuch des Polizisten, ihn unter Vorhalt der eigenen Waffe zur Vernunft zu bringen, misslang. Der 17-jährige Mann aus Duisburg kam weiter aggressiv auf den Beamten zu und konnte erst mit einem Tritt gegen den Oberschenkel gestoppt werden. Bevor er überwältigt wurde, warf er die Schreckschusswaffe weg. Am Boden leistete er heftigen Widerstand, wobei sich drei Polizisten leicht verletzten.

Zuvor hatten Streitigkeiten in einer Gaststätte an der Augustastraße gegen 2 Uhr zu einem Polizeieinsatz geführt. Als die Polizei den Sachverhalt aufnehmen wollten, mischte sich eine unbeteiligte 21-jährige Frau aus Moers ein. Sie beleidigte die Beamten und ging sie körperlich an. Dies wiederum rief einen 23-jährigen Moerser auf den Plan, der ebenfalls auf die Beamten losstürmte und sich den Polizisten widersetzte. Hierbei erhielt eine 23-jährige Polizeibeamtin aus Moers einen Tritt in den Bauch.

