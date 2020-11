Politik Rainer Keller aus Wesel soll für die SPD in den Bundestag

Kreis Wesel. Rainer Keller aus Wesel soll bei der Bundestagswahl 2021 gegen Sabine Weiss antreten. Kreis-Vorsitzender René Schneider hält viel von Keller.

Rainer Keller aus Wesel soll SPD-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Wesel I werden. Das bestätigte der Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Wesel, René Schneider, am Sonntag auf NRZ-Anfrage.

Das sagt der SPD-Kreisvorsitzende

Keller sei „ein gestandener Kerl, der auch als DRK-Vorsitzender in Wesel in der Corona-Pandemie kühlen Kopf bewahrt“. Keller tritt im Wahlkreis gegen Sabine Weiss (CDU) an. Der Wahlkreis umfasst die Kommunen Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort, Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck, Voerde, Wesel und Xanten.

Rainer Keller soll am Montag in Wesel näher vorgestellt werden.