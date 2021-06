Räuber flüchten über Moers und werden in Duisburg gefasst

Krefeld/Moers/Duisburg. Drei Jugendliche aus Düsseldorf sind dringend verdächtig, einen Raubüberfall in Krefeld begangen zu haben. Eine vierte Person ist flüchtig.

In Untersuchungshaft endeten am Wochenende drei 17-jährige Düsseldorfer nach einer Flucht von Krefeld über Moers nach Duisburg. Die drei Jugendlichen sollen zuvor mit einem noch flüchtigen vierten Mann ein Bekleidungsgeschäft in Krefeld überfallen haben. Laut Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft verließen am Freitag um kurz vor 22 Uhr der 21-jähriger Angestellte und ein 20-jähriger Freund den Laden an der Lohstraße. Auf der Straße lauerten ihnen drei maskierte und mit einer Pistole bewaffnete Männer auf, die sie aufforderten, die Ladentür zu öffnen. Der Angestellte kam der Aufforderung nach, und zwei Männer betraten das Geschäft. Der Dritte attackierte ihn laut Bericht mit Faustschlägen ins Gesicht und, als er auf dem Boden lag, mit Tritten. Der Freund des Angestellten, der leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt wurde, ging dazwischen. Schließlich konnten die beiden flüchten und die Polizei informieren.

Die drei Täter flüchteten in einem dunklen Renault, der vor der Tür geparkt stand und laut Mitteilung mit gestohlenen Kennzeichen aus Düsseldorf versehen war. Auf dem Europaring fanden die Beamten das Fahrzeug und forderten den Fahrer zum Anhalten auf, der die Fahrt aber fortsetzte, mehrere rote Ampeln missachtete und auf die Autobahn 57 Richtung Moers fuhr.

Kurz nach der Abfahrt Moers-Kapellen und Flucht über die Kaldenhausener Straße kam es auf der Giesenfeldstraße in Duisburg zum Unfall. Danach setzten die Täter ihre Flucht zu Fuß fort. Mit Unterstützung umliegender Behörden und eines Polizeihubschraubers konnten die Beamten die drei männlichen Tatverdächtigen stellen und festnehmen. Der Fahrer ist flüchtig. Die drei deutschen Tatverdächtigen sind laut Mitteilung polizeibekannt. Im Auto wurde eine Tasche mit einer Schreckschusspistole, mehreren Böllern und einem Brecheisen aufgefunden. Die Hintergründe sind unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Krefelder Polizei unter 02151/6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.

