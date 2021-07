Bewaffneter Raub auf Friedhof in Moers: Polizei sucht Zeugen

Moers. Am Freitag wurden zwei junge Männer auf dem Friedhof in Moers-Vinn von einem bewaffneten Mann ausgeraubt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.

Wie die Polizei Moers am Montag mitteilte, hat ein Unbekannter am Freitag zwei jungen Männern die Smartphones, eine Geldbörse und Geld geraubt. Die Opfer trafen sich am Freitag auf dem Friedhof an der Kreuzung Venloer Straße/Vinner Straße.

Als sich der 18-Jährige und der 22-Jährige unterhielten, zeigte ihnen der Unbekannte gegen 18.30 Uhr eine Schusswaffe und forderte sie auf, ihre Wertsachen herauszugeben.

Der Räuber ist circa 175 cm groß und 28 bis 30 Jahre alt. Er hat eine kräftige Figur, helle Hautfarbe und einen osteuropäischen Akzent. Er trug eine schwarze Sweatshirtjacke, eine blaue oder schwarze Hose, schwarze Schuhe, eine rote Basecap, eine blaue OP-Maske und schwarze Latexhandschuhe. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei Moers unter der Telefonnummer 02841/1710 entgegen.

