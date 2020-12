Radweg von Neukirchen-Vluyn nach Kamp-Lintfort rückt näher

Neukirchen-Vluyn. Die Stadt Neukirchen-Vluyn und Straßen.NRW haben Gespräche über einen Radweg geführt, der jetzt realisiert werden soll. Die CDU frohlockt.

Die Stadt ist dem Bau eines Radweges zwischen Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort ein Stück näher gekommen. Die Planung kann jetzt durch den Landesbetrieb Straßen.NRW erfolgen. Das ist das Resultat eines Gespräches zwischen der Stadt und dem Straßenbaulastträger, wie der Technische Beigeordnete Ulrich Geilmann auf Nachfrage ausführte. Diese neue Entwicklung hängt offenkundig auch mit der Verfügbarkeit von Fördermitteln und geplanten Trassenprüfungen in Kamp-Lintfort zusammen.

Damit hat sich eine Planungsvereinbarung zwischen dem Land NRW, das formal durch den Landesbetrieb Straßen.NRW vertreten wird, und der Stadt über den Bau eines so genannten Bürgerradweges an der L476 erledigt. Vorteil der neuen Entwicklungen: Die Stadt muss nicht Planungen betreuen und in Vorleistung für Kosten gehen, wie es dort formuliert worden war.

Die Verwaltung hat die Politik über den Sachstand informiert.

„Man muss am Ball bleiben, nachfragen und auf allen internen und externen Ebenen nicht locker lassen,“ sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Markus Nacke. Die CDU-Fraktion habe immer wieder auf die Wichtigkeit von Radwegen hingewiesen und bereits im Februar und im September dieses Jahres Anträge auf Nutzung von Planungsvereinbarungen mit dem Land NRW gestellt.

„Auch den NRW-Verkehrsminister hat man mit dem Thema betraut“, heißt es vonseiten der CDU. Nachdem man mit Blick auf die Radwegeverbindung nach Kamp-Lintfort immer wieder vertröstetet worden sei, habe die Verwaltung auf Initiative der CDU-Fraktion im September diesen Jahres den klaren Auftrag erhalten, mit Straßen.NRW eine für die Stadt verbesserte und neue Planungsvereinbarung auszuloten.

Die Planungen könnten vor dem Hintergrund von notwendigen Anschlüssen und ergänzenden Trassenführungen, vorhandener Fördermittel bis 2023 und verfügbarer Personalressourcen wahrscheinlich sogar relativ kurzfristig anlaufen. In diesem Kontext werde die CDU die durch sie bereits in 2016 beantragte Anbindung an den Radschnellweg RS1, in Verbindung mit dem klimafreundlichen Mobilitätskonzept, nicht aus den Augen verlieren.

Nacke: „Hier erwarten wir auch entsprechende Bemühungen und Einsatz auf allen Ebenen. Neue Radwege sind gut, gewinnen aber nur dann an nachhaltiger Bedeutung, wenn sie gut und umfassend angebunden sind.“ (sovo)